La duración de la batería es uno de los puntos más destacados de los MacBook Pro con chip M1. En nuestras pruebas, el equipo de Apple consiguió excelentes resultados a nivel de autonomía. Mejores, incluso, que los del MacBook Pro con procesador Intel. A Bob Borchers, vicepresidente de marketing de Apple, le sucedió algo similar cuando comenzó a probar el primer MacBook Pro con M1.

Borchers ha contado a Toms' Guide, un portal especializado en tecnología que ha otorgado un premio al chip M1, que la batería de los MacBook Pro era tan buena, que pensaron que el medidor de batería de macOS no funcionaba.

"Cuando vimos ese primer sistema y la batería no se movió, pensamos 'Oh, tío, eso es un error, el indicador de la batería está roto'", comenta Bob Borchers. "No, así es como se supone que debe ser", contestó, entre risas, Tim Milet, vicepresidente de arquitectura de plataformas de Apple.

La citada fuente confirmó que los resultados de las pruebas realizadas en el MacBook Pro (M1) mostraron una duración de navegación web de 16 horas y 25 minutos. El mismo modelo con procesador Intel consiguió 10 horas y 21 minutos. Apple destaca en su web que el MacBook Pro M1 consigue hasta 17 horas de batería.

La transición de Intel a Apple Silicon en los MacBook comenzó por el desarrollo de Rosetta 2

Bob Borchers y Tim Milet aprovecharon para hablar de Rosetta 2, la plataforma que permite ejecutar apps desarrolladas para procesadores Intel, en equipos con Apple Silicon. Destacó que la intención del equipo de Apple era poder ejecutar Rosetta 2 sin problemas, antes de comenzar la transición de procesadores Apple Silicon "...Esa fue una gran parte de la historia de la transición... todo funcionó como se esperaba", comentó Milet.

Ambos directivos se mostraron reacios a contar detalles sobre una futura generación de procesadores Apple Silicon, pero dejaron entrever que llegarán mejoras relacionadas con el rendimiento. "Es un lugar natural para que busquemos, para que trabajemos estrechamente con nuestro equipo de Metal y nuestro equipo de desarrolladores. Nos encanta el reto", respondió Milet en relación a las exigencias de algunos usuarios sobre el rendimiento de juegos en los Mac.

Actualmente, Apple tiene cuatro ordenadores de la gama Mac con chip M1. En los próximos meses, la compañía podría anunciar nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que incluirían un chip M1x con mayores prestaciones que la actual generación. El chip M2 podría llegar en 2022, junto a un renovado MacBook Air.