Ejército de los muertos ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix durante 2021. La plataforma aprovechó los reflectores sobre Zack Snyder y logró entregar un largometraje entretenido como cualquier otro de zombis. Por tanto, era inevitable que la franquicia siguiera adelante, pero no con una continuación directa, sino con una precuela: Army of Thieves. Dicho filme estará protagonizado por Ludwig Dieter, que para muchos fue el mejor personaje de Ejército de los muertos.

Sorpresivamente, no será necesario esperar demasiado tiempo por ‌Army of Thieves, ya que Netflix y Zack Snyder pusieron en marcha el proyecto apenas al terminar Ejército de los muertos (vía Collider). Eso sí, Snyder, pese a escribir el guion junto a Shay Hatten, cederá la dirección a Matthias Schweighöfer. Tan avanzado está su rodaje que han compartido las primeras imágenes. En ellas podemos observar a Ludwig Dieter acompañado de nuevos personajes, cuyas interpretaciones son responsabilidad de Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin y Guztavo Khanage.

Si todos transcurre conforme a lo planeado, la precuela de Ejército de los muertos se estrenará en otoño de 2021. Evidentemente, en la industria cinematográfica no es habitual que dos películas de una franquicia vean la luz durante el mismo año. No obstante, analizando la ambiciosa estrategia de Netflix con respecto a la producción de contenidos originales, no debería sorprender que tiren la casa por la ventana para mantener un catálogo atractivo.

Ahora bien, no esperes que ‌Army of Thieves siga la línea de Ejército de los muertos. Aunque ambas se ambientan en el mismo universo, los zombis no tendrán un papel fundamental en la narrativa de la precuela. Sabemos que la historia nos contará las aventuras de Ludwig Dieter y sus colegas en distintas partes del mundo, mientras al mismo tiempo transcurren los primeros días del brote viral que origina el caos en Las Vegas.

De hecho, el plan de Netflix y Zack Snyder es producir una segunda precuela para profundizar en el origen del desastre zombi. Si embargo, Ejército de los muertos: Lost Vegas, como han nombrado al contenido, será una serie animada. Su historia está orientada al surgimiento de Zeus, líder de la horda zombi y quien ya apareció en el largometraje principal. No tengas dudas que de la franquicia llegó para quedarse y Army of Thieves es el primer paso para expandir su universo.