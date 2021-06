Huawei lleva meses retrasando el lanzamiento del Huawei P50. Las restricciones por parte de Estados Unidos han hecho que la compañía sufra serios problemas de suministros. Afortunadamente, Huawei parece haber encontrado una solución: utilizar chips de Qualcomm con tecnología 4G. Un rumor proveniente de un blogger chino, y que recoge el portal MyFixGuide, asegura que la firma americana está preparando una versión de su Snapdragon 888 que debutará junto a la serie P50.

El nuevo procesador, con número de modelo SM8350, contará con las mismas prestaciones que el actual SM8350, modelo del Snapdragon 888. Sin embargo, únicamente será compatible con redes LTE. Además de Huawei y su serie P50, aquellos fabricantes que lancen dispositivos en zonas donde el despliegue de la cobertura 5G es mínimo o inexistente, podrán optar por este procesador.

Hasta ahora, Huawei había apostado por chipsets propios para sus smartphones; los conocidos Kirin. No obstante, y a causa de las restricciones de EE. UU., la compañía no tuvo más remedio que detener la producción de estos componentes. Qualcomm tiene luz verde para hacer negocios con Huawei, siempre y cuando la tecnología 5G no esté presente.

El stock de su último modelo, el Kirin 9000, parece ser muy limitado para incluirse en todos los modelos. Es probable que la firma china lance algunas versiones de Huawei P50 con el chipset Kirin 9000, pero estarían limitados a una variante —por ejemplo, el Huawei P50 Pro+—, o destinados al mercado asiático.

Huawei vuelve al 4G con la serie P50, mientras el 5G continúa su despliegue

No hay ninguna regulación que impida a Huawei integrar tecnologías 4G de empresas estadounidenses. Por lo tanto, el Snapdragon 888 4G sería apto para utilizarse en los Huawei P50. Eso sí, supone un paso atrás para el fabricante chino, que fue de los primeros en apostar por las redes 5G.

La fuente asegura que Qualcomm también trabaja en una versión 4G del Snapdragon 888 Pro. Esta variante se utilizaría en los buque insignia que los fabricantes suelen lanzar para la segunda mitad de año. La versión 4G del Snapdragon 888 Pro podría llegar con la serie Mate 50, si finalmente no se cancela.

Los últimos rumores vaticinan un lanzamiento de la serie Huawei P50 para el mes de julio. Los próximos modelos llegarán con HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei. Lamentablemente, no podrán integrar los servicios y aplicaciones de Google.