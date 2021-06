Netflix, HBO, Disney+, Prime Video o Apple TV+ son algunas de las plataformas de series y películas en streaming más populares. Todas ellas compiten entre sí, pero tienen varios puntos en común: ofrecen títulos originales o de terceros bajo una suscripción mensual. Pluto TV es un servicio más que intenta competir con el resto de plataformas, pero no solo con sus títulos, sino con su modalidad.

Pluto TV forma parte de la multinacional ViacomCBS. Es una plataforma online para ver programas de televisión, series y películas en directo o bajo demanda. Llegó a España el 26 de octubre —y meses antes a México—. Lo hizo con 40 canales gratuitos, aunque hoy en día ya cuenta con más de 60. Pluto TV, a diferencia de otros servicios de series y películas, no requiere de una suscripción mensual. La plataforma es gratuita en su totalidad, sin canales o títulos "premium" que requieran pagos adicionales. ¿Su método de ingreso? La publicidad, que aparece entre la retransmisión en directo o cuando finaliza un programa y dura un máximo de 12 minutos.

Pluto TV no necesita registro. El acceso es inmediato desde cualquier dispositivo. No obstante, esta forma de acceso tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es que la app no guarda las preferencias. Por lo tanto, resultar complicado encontrar contenido relacionado a series que hemos visto anteriormente. Por otro lado, tampoco sincroniza la reproducción con otros dispositivos. Es decir, no es posible ver el contenido y continuar en el minuto exacto cuando un usuario pasa, por ejemplo, del móvil al televisor.

¿Dónde se puede ver Pluto TV?

Pluto TV tiene una versión web que permite ver el contenido desde cualquier ordenador. Los televisores con Tizen (Samsung) o WebOS (LG y otros televisores), así como los dispositivos Amazon Fire TV, también son compatibles con el servicio mediante una app publicada en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

Pluto TV está disponible para iPhone y iPad o Apple TV desde la App Store. Lamentablemente, no hay una app para macOS, pero se puede acceder desde la web. Los usuarios que cuenten con un móvil o tablet Android también pueden descargar la aplicación de forma gratuita desde Google Play Store.

Por último, Pluto TV puede instalarse desde la tienda de aplicaciones de Xbox o PlayStation, aunque solo para los modelos PlayStation 4 o superiores. Si tu televisor no incluye la aplicación, pero cuentas con ChromeCast o AirPlay, puedes enviar el contenido de tu móvil al televisor.

Canales y catálogo de la plataforma

La plataforma ofrece 67 canales y programas en directo de diferentes categorías: acción, comedia, cine romántico, misterio, animación, contenido infantil, realitys, música, deportes, cocina, etc. La programación es en directo. Por lo tanto, no hay forma de reproducir otro episodio o programa y tampoco es posible adelantar el contenido.

Adicionalmente, Pluto TV ofrece series, películas, documentales y programas bajo demanda. De nuevo, con una gran variedad géneros. El catálogo es bastante amplio, pero no tan actual com el que ofrecen Netflix, Disney+ o Prime Video.