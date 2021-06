La relación entre Netflix y David Fincher parece gozar de buena salud. El director se encargó de cuatro episodios de la serie Mindhunter durante 2017 y, tres años después, estrenó Mank (2020). A estos proyectos se sumará otro, con Michael Fassbender como protagonista: The Killer.

Después de Perdida (2014) y la citada Mank, The Killer será la tercera película del cineasta en los últimos años. Aunque sobre el proyecto se sabe poco, ya hay algunas pistas sobre las cuales seguir el rastro. El proyecto está en desarrollo.

Es probable que su filmación comience durante noviembre de 2021 en París. La adaptación que David Fincher trabaja está inspirada en The Killer, una novela gráfica de Alexis Nolent, en la que se vuelve sobre los asesinatos y la violencia, temas recurrentes en la filmografía del director.

David Fincher y ‘The Killer’:

¿qué información hay?

Durante su paso por el podcast The Director's Cut - A DGA Podcast, el cineasta anticipó algo del proyecto. Esto fue en mayo de 2021, cuando dijo: "Estoy jugando a adaptar una novela gráfica francesa sobre un asesino. Lo hago con Robert Towne y estoy tratando de cerrar una serie limitada, una especie de precuela de Chinatown”.

Es probable que David Fincher hiciera referencia, al mencionar Chinatown, a la película estrenada en 1974, bajo la dirección de Roman Polanski. Esa es una de sus preferidas. Sobre la adaptación francesa, se trata de The Killer. De momento, estará acompañado por Andrew Kevin Walker, el guionista con quien ya trabajó en Seven (1995). Dentro de los proyectos como guionista de Walker también se encuentran El hombre lobo (2009), The Follow (2001) y Ambush (2001).

De acuerdo con información de Deadline, Michael Fassbender será el protagonista. Después de ser el protagonista de la adaptación Assassin's Creed (2016). El medio referido también indica que Ceán Chaffin será la productora del proyecto.

The killer es una vieja aspiración de David Fincher, quien desde el año 2007 la tiene en mente. Catorce años después de esa posibilidad inicial, en la que se pensó a Brad Pitt como protagonista, parece haber llegado el momento de lograrla. Esta será parte de las producciones que el director desarrollará dentro de su contrato de exclusividad con Netflix, hasta 2024.

‘The Killer’:

la novela gráfica

Fragmento de The Killer

La adaptación de David Fincher y Netflix estará inspirada en una de las franquicias que, quizá, cuenta con mayor tradición en Francia. The Killer, referida en francés como Le Tueur, comenzó a publicarse en 1998. Desde entonces, se realizaron 12 ediciones hasta noviembre de 2013.

The Killer fue escrita por Matz, el seudónimo artístico de Alexis Nolent, quien desarrolló las historietas junto con el artista gráfico Luc Jacamon. En un principio, fueron comercializadas por la firma Casterman a través de Europa. El salto al mercado estadounidense se produjo mediante el sello Archaia Studios Press.

The Killer narra la historia de un asesino que atraviesa una crisis psicológica. Se produce dentro de un contexto carente de sentido moral, algo contra lo que lucha a la vez que no pueda contener su instinto homicida. Aún no está clara la fecha de estreno de la adaptación que hará David Fincher para Netflix.