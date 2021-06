Hace catorce años se emitió el último capítulo de Los Soprano (David Chase 1999). Esa es la historia sobre cómo Tony Soprano debe compaginar su labor dentro de la mafia con las exigencias familiares. Aunque la sinopsis pueda resultar sencilla, la serie —disponible en HBO Max— es reconocida en la actualidad como una de las mejores de la historia. Su influencia ha permeado tanto a la televisión como a otros círculos fuera de ella.

Tony Soprano, el protagonista interpretado por James Gandolfini, se transformó en una figura pop y el actor en una de culto. Esa sinergia entre intérprete y papel fue parte de las razones por las que la obra desarrollada por David Chase alcanzara niveles no vistos con anterioridad a través de sus seis temporadas emitidas por HBO.

Luego de ese éxito, David Chase retoma ese universo en su próxima producción. Se trata de The Many Saints of Newark, una película presentada por HBO Max, enfocada en Tony Soprano y cuyo estreno está programado para el 1 de octubre de 2021. El regreso de esta historia no es menor, teniendo en cuenta su impacto y tradición. Las expectativas y el interés no son poca cosa cuando se habla sobre Los Soprano.

El tráiler de The Many Saints of Newark

The Many Saints of Newark abordará los años de juventud de Tony Soprano. Esta secuela de Los Soprano, por lo visto a través del tráiler, describe los años escolares de Tony y riñas pasadas en las calles de Nueva York, hasta que poco a poco el personaje se integra en la mafia. La película cuenta con el protagonismo de Michael Gandolfini, quien es hijo de James Gandolfini.

Esa elección, de entrada, ya luce como un acierto teniendo en cuenta el parecido entre ambos. El joven Tony crecerá en los años 60, en Newark, mientras a su alrededor se producen distintas tensiones entre los afroamericanos y los descendientes de italianos.

La trama cobrará sentido a través de las actuaciones de Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga. The Many Saints of Newark fue escrita por David Chase y Lawrence Konner (Mona Lisa Smile, 2003), mientras que la dirección corresponde a Alan Taylor (Los Soprano, Juego de Tronos).

Los Soprano puede verse a través de HBO Max, una plataforma de streaming que también se encuentra disponible en Latinoamérica.