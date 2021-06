Este miércoles, las autoridades penitenciarias catalanas informaban de que habían encontrado el cuerpo sin vida de John McAfee, de 75 años, en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.

El comunicado oficial informaba que el cuerpo del antaño magnate tecnológico tenía indicios claros de haberse suicidado, algo que ha confirmado su abogado en España, Javier Villalba, a la agencia Reuters. McAfee llevaba detenido en España desde octubre de 2020 cuando fue interceptado en el aeropuerto de El Prat antes de subirse a un avión hacia Turquía. Su encarcelamiento en España respondía a una orden judicial procedente de Estados Unidos, desde donde se acusaba a McAfee de haber defraudado impuesto a través de criptomonedas. Esta misma semana, la Audiencia Nacional española había aprobado su extradición por parte de los años de evasión fiscal de los que le acusaba la hacienda norteamericana. McAfee, según su abogado, temía que tuviera que pasar el resto de su vida en prisión.

John McAfee: una vida entre la locura, la polémica y la originalidad

Con McAfee se va el que probablemente sea el mayor enfant terrible de la primera oleada tecnológica de Silicon Valley. Al leer sus entrevistas, o los tuits que dejó en sus últimos años de vida no se sabe muy bien si se tiene en frente a un genio o a un tipo con suerte que dio rienda suelta a todos sus instintos. Su vida se había basado en los últimos diez años en huir de la justicia, acusado de varios delitos de posesión de armas, evasión fiscal e incluso de un asesinato en Belice, donde llegó a montar -tras varios intentos de negocios- una cuerpo de defensa propio al que nutrió de armas.

Su vida quedó medianamente retratada en el documental de 2017 Gringo: The Dangerous Life of John McAfee, aunque ahí no entran sus últimos años, en los que se convirtió en un polémico gurú de las criptomonedas acusado también de estafa. Cuando estaba en la cima de su popularidad como recomendador de Bitcoin, se desveló que aceptó pagos de hasta 150.000 dólares por incentivar con sus tuits la compra o venta de criptomonedas con el fin de alterar su valoración. A esta etapa final corresponde también su último retiro en Cambrils, en la costa de Tarragona, donde en el sótano del hotel Daurada Park montó un ejército de ordenadores minando bitcoins durante 2018 después de que el vetusto edificio fuera adquirido por un amigo ruso de McAfee. Ahí empezaron las noticias del ahora difunto en España, donde siguió hasta el confinamiento por la pandemia de COVID-19 a pesar de que por Twitter aparentaba estar en otras partes del mundo… hasta que los tuiteros rastrearon logotipos e identificaciones de que no se había movido de España.

Esta es la historia, en definitiva, de un tipo diferente, aunque no por ello menos sombrío y oscuro.

Un antivirus montado por un tipo muy listo… que después perdió gran parte de su fortuna

Nacido en la localidad británica de Gloucestershire en 1945 con el nombre de John David McAfee, su familia se trasladaron a Virginia cuando era joven. Cuando tenía 15 años, su padre, que era alcohólico, se quitó la vida. “Todos los días me despierto con él”, dijo McAfee a la revista Wired en una entrevista de 2012, donde también contaba que él y su madre sufrían malos tratos por parte de su progenitor.

Graduado en matemáticas, McAfee comenzó a ganarse la vida vendiendo suscripciones a revistas puerta a puerta. Aquella época la recordaba en la misma entrevista como “borrosa” por el abuso de alcohol y drogas del que solo comenzó a salir en 1983 tras una revelación que tuvo, según su relato.

En su juventud, comenzó a trabajar en empresas de software por etapas mientras planificaba viajes al extranjero, hasta que en 1987 tuvo la epifanía que le haría de oro. Creó el antivirus que llevaría su nombre tras desarrollar un programa para limpiar un ordenador que se le había infectado. Había nacido McAfee Associates y su popular herramienta. Su modelo de negocio fue clave en su adopción: McAfee se ofrecía gratis a los usuarios particulares de forma inicial, pero cobraba a las empresas más importantes del país, entonces sobrevenidas por los primeros virus informáticos.

McAfee dimitió de la empresa que llevaba su nombre en 1994 ya con una fortuna importante, y la compañía fue comprada por Intel por 7.700 millones de dólares en 2010, lo que ensancharía sus bolsillos aún más. En 2016, Intel escindió McAfee (el antivirus) como empresa de seguridad independiente. Su creador llegó a decir del antivirus que era “el peor software del planeta”.

Un turbulento viaje por el Caribe

Frame del documental Gringo, sobre John McAfee

A mediados de los 90, el ya magnate fundó la empresa detrás de PowWow, uno de los primeros programas de mensajería instantánea y chat para sistemas operativos Windows.

Más tarde, invirtió en el fabricante de cortafuegos ZoneAlarm y se incorporó al consejo de administración de la empresa.

Sin embargo, la crisis económica de 2008 pilló a McAfee con buena parte de sus inversiones en el sector inmobiliario. Se estima que pasó de contar con un valor de 100 millones de dólares a solo 4.

Allí comenzó su traslado a Belice, donde por un tiempo pareció encontrar su hogar. Creó la empresa QuorumEx, que prometía fabricar antibióticos a base de hierbas. Pero su centro de investigación fue allanado en 2012 por la policía bajo la sospecha de que estaba fabricando metanfetamina.

Aquel centro de investigación fue clausurado. Se ha informado de que cuando la policía hizo una redada en su recinto, los agentes encontraron a McAfee en la cama con una chica de 17 años. En el documental que cuenta su historia, llega a afirmar que “tenía cinco novias”. Actualmente, mantenía una relación estable con su última mujer, Janice.

Sin embargo los problemas no acabaron ahí. En 2012, tras montar un grupo de seguridad propio en Belice al que dotó de armas, las autoridades acusaron a McAfee del asesinato de su vecino Gregory Faull. Al parecer, Faull tenía problemas con una docena de perros que McAfee mantenía en su finca, y que un día aparecieron muertos.

Finalmente, fue detenido en Guatemala tras permanecer huido durante casi un mes por el asesinato, que solo fue encontrado después de que un periodista de Vice se hiciera una foto con él sin desactivar la geolocalización. Cuando estaba a punto de ser deportado a Belice, McAfee fingió dos ataques al corazón para no salir del país.

El truco funcionó y McAfee fue deportado a Miami, donde conoció a su última mujer.

McAfee, candidato fallido a la presidencia de Estados Unidos y supuesto gurú de las criptomonedas

Imagen de McAfee junto con su mujer, Janice, difundida en Twitter

Por si faltaba algo, en 2015, McAfee fue noticia al anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos como el candidato de un recién anunciado partido transhumanista, pero más tarde ese año, se cambió al Partido Libertario. No consiguió ser elegido de forma interna.

Tras años desaparecido más allá de sus recomendaciones sobre bitcoin en Twitter, en julio de 2019, McAfee es detenido en la República Dominicana después de que él y otras cinco personas fueran sospechosas de viajar en un yate con armas de alto calibre, munición y equipo de estilo militar.

De ahí, su vida da un salto hasta Cataluña, donde estaba a la espera de extradición. En una entrevista desde la cárcel para elDiario.es, McAfee contaba que “las cárceles españolas son como el Hilton comparado con EEUU”, y no aclaraba nada sobre sus acusaciones de asesinato. Su historia, tiene varios proyectos cinematográficos en ciernes, por si había alguna duda.