Como no podía ser de otra manera, el filme más importante que ha accedido a la cartelera de España, Estados Unidos, Perú y Venezuela este fin de semana es el último del británico Christopher Nolan, el bélico Dunkerque (Dunkirk, 2017), una obra elaboradísima de tensión constante de la que hemos realizado un análisis específico, no sólo porque su director es uno de los más admirados del panorama actual del séptimo arte, sino también por lo meritoria que ha resultado. Su valoración en Rotten Tomates es del noventa y dos por ciento, y los usuarios de Filmaffinity e Internet Noviembre Data Base le han dado por lo pronto un 7,8 y un 8,8 de nota media respectivamente.

Sobre Una noche fuera de control (Rough Night, 2017), comedia dirigida por Lucia Aniello, ha publicado Justin Chang en Los Angeles Times que “nunca se acerca a aprovechar el verdadero potencial de la historia, que requeriría que al menos algunos de los personajes funcionaran como algo más que un surtido de peculiaridades exageradas”; y Steve Davis en The Austin Chronicle, que “la ausencia de una historia bien construida” la condena “a la oscuridad con rapidez”, y para eso “no importa cuántas bromas de penes o coños se suelten”. El cuarenta y ocho por ciento de valoración que tiene en Rotten Tomatoes y el 4,4 y el 5,5 de media en Filmaffinity e IMDb lo confirman.

Marta Medina ha dicho en El Confidencial que A 47 metros (47 Meters Down, 2017), de Johannes Roberts, “se convierte en una terrorífica cuenta atrás” y “cumple lo que promete”. En Rotten Tomatoes ha conseguido un cincuenta y cuatro por ciento de valoración, y en Filmaffinity e IMDb, una nota media de un 5,5 y un 5,9. Y en cuanto a Siete deseos (Wish Upon, 2017), realizada por **John R. Leonetti y ahora en los cines de España y Perú, nos referimos a ella en el sexto comentario de los estrenos semanales. Su valoración en Rotten Tomatoes continúa siendo del veinte por ciento, en Filmaffinity le han atizado un 4,1 de media, y la de IMDb ha subido escasamente a un 4,7.

Inseparables (2016), de Marcos Carnevale, es una copia mustia, mucho menos interesante y, a la postre, innecesaria de la película original francesa Intocable (Intouchables, Olivier Nakache y Eric Toledano, 2011), que además tampoco era para tanto. Su nota media en Filmafinity es de un 6,2, y de un 6,4 en IMDb. Acerca de El último virrey de la India (Viceroy’s House, 2017), obra de Gurinder Chadha, dice Nando Salvá en El Periódico que “es difícil imaginar una forma más tediosa de relatar la partición de India en 1947 que la ofrecida por esta versión grandilocuente de un telefilme”. En Rotten Tomatoes cuenta con un setenta y siete por ciento de valoración, y en Filmaffinity e IMDb, con un 5,7 y un 6,7 de media.

De Asuntos de familia (Omor shakhsiya, 2016), de Maha Haj, ha asegurado John Bleasdale en Cine Vue que su buen humor “empieza a sentirse casi radical, una declaración revolucionaria” en medio del conflicto entre Israel y Palestina. Un 5,9 ha logrado de nota media en Filmaffinity, y un 6,8 en IMDb. Y respecto a Sieranevada (2016), digirida por Cristi Puiu y estrenada en España y en Argentina, lo único que podemos contar es que se trata de un marasmo de normalidad sin rumbo y sencillos planos secuencia que no tiene los ingredientes precisos para fascinarnos, y que sólo se salva por algunas conversaciones interesantes sobre política internacional y de Rumanía; con un incomprensible noventa y cuatro por ciento de valoración en Rotten Tomatoes y una media del 7,1 y del 7,7 en Filmaffinity e IMDb.

Fran Nieto afirma en Cine Nueva Tribuna que Mara y el Señor del Fuego (Mara und der Feuerbringer, 2015), de Tommy Krappweis, “se defiende a capa y espada ofreciendo un espectáculo bastante entretenido”; y un 6 es la discreta nota media que en IMDb le han otorgado. Kedi (Gatos de Estambul) (2016), documental realizado por Ceyda Torun, le ha merecido a Eric Kohn en IndieWire la opinión de que “es una mirada lúdica y conmovedora de la naturaleza compleja” de los gatos y “su atractivo inherente para la humanidad”. Nada menos que un noventa y ocho por ciento de valoración se ha ganado en Rotten Tomatoes, y en Filmaffinity e IMDb, un 7,1 y un 7,9 de media.

Todo sobre el asado (2016), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, es otro documental sobre el que Pablo O. Scholz afirma en el diario Clarín que “es un buen pedazo de carne donde hincar el diente”; y luce un 6,7 y un 7,3 en Filmaffinity e IMDb. Y de Sara Baras: Todas las voces (2017), otro documental de Rafael Molés y Pepe Andreu, explica Nicholas Gordon en Weekend Notes que “ofrece una mirada perspicaz a una artista talentosa”, que “está bellamente rodado” y que se revela como una película “exuberante y apasionada” y “un gran registro sobre el mundo maravillosamente vívido del flamenco”.

En México y el resto de Latinoamérica se puede ver ya Transformers: El último caballero (The Last Knight, 2017), obra del peligroso Michael Bay, acerca de la que Ty Burr afirma en The Boston Globe que “se convierte en un montón de nada”. Su quince por ciento de valoración en Rotten Tomatoes no carece de sentido, ni la nota media que tiene en Filmaffinity e IMDb, un 4,2 y un 5,3 respectivamente. Mañana empieza todo o Dos son familia (Demain tout commence, 2016), remake de Hugo Gélin, ya la habíamos comentado en la sexta publicación sobre los estrenos de la semana. Y en lo que se refiere a The Wall (2017), dirigida por Doug Liman, ha manifestado Dan Mecca en The Film Stage que se trata de “un thriller de guerra bien hecho y atractivo que muestra las habilidades de Liman como un narrador de primera clase”. En Rotten Tomatoes vemos un sesenta y ocho por ciento de valoración, y en IMDb, una media de 6,4.

Jesús Chavarría ha expuesto en Empire México que Vive por mí (2016), de Chema de la Peña, “luce una manufactura por demás convencional y un guion con evidentes inconsistencias”; y suma un 5,4 de nota media de momento en IMDb. Por otro lado, La novia (Nevesta, 2017), realizada por Svyatoslav Podgayevskiy, ha arribado a la cartelera de Argentina, pero ya escribimos sobre ella en el tercer comentario de los estrenos semanales, si bien conviene señalar que su media ha bajado a un 4 y a un 4,9 en Filmaffinity e IMDb. Y Norman: El hombre que lo conseguía todo (The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, 2017), de Joseph Cedar, a la de Colombia, y ya la abordamos en el mismo tercer comentario de los estrenos de la semana.

El hombre perfecto (Un homme idéal, 2015), obra de Yann Gozlan, se puede ver ahora en Chile, y de ella destacó Noémie Luciani en Le Monde que es “una apuesta curiosa” pero “suficientemente congelada en los códigos del género y con una música más molesta que angustiosa”. Sorprende su cien por cien de valoración en Rotten Tomatoes, y parecen más razonables su 6,4 de nota media en Filmaffinity y su 6,7 en IMDb. Sobre Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón (Captain Underpants: The First Epic Movie, 2017), de David Soren, os hablamos en la primera publicación de los estrenos de la semana, pero su valoración en Rotten Tomatoes ha subido a un ochenta y seis por ciento, mientras que su nota media ha bajado estrepitosamente a un 5,3 y a un 6,7 en Filmaffinity e IMDb.

Los espectadores de Estados Unidos ya pueden zamparse Valerian y la ciudad de los mil planetas (Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017), dirigida por el conocido Luc Besson, y Alonso Duralde ha apuntado en The Wrap que “es el tipo de película que va a generar fans fervientes (y detractores igualmente inflexibles)”; con un cincuenta y cuatro por ciento de valoración en Rotten Tomatoes, y en IMDb, un 7 de media. También, La región salvaje (2016), de Amat Escalante, sobre la que África Sandonís aseveró en El Espectador Imaginario que presenta un “crudo costumbrismo hiperrealista”. En Rotten Tomatoes, su valoración asciende a un ochenta y nueve por ciento, y en Filmaffinity e IMDb, un 6,6 de nota media.

Fionnuala Halligan dijo en Screendaily que La clase de esgrima (Miekkailija, 2015), realizada por Klaus Härö, “juega con pocas sorpresas reales”, pero el director y su guionista, Anna Heinämaa, “se han acomodado a una atractiva fórmula convencional”. Su valoración en Rotten Tomatoes es de un ochenta y siete por ciento, y su media en Filmaffinity e IMDb, un 6,2 y un 7,2 respectivamente. Y cabe resaltar además en la cartelera estadounidense a la película animada La jeune fille sans mains (2016), de Sébastien Laudenbach, sobre la que Moira MacDonald advirtió en The Seattle Times que “los fascinados por el arte de la animación encontrarán mucho acerca de lo que reflexionar aquí”. Un llamativo cien por cien de valoración ha alcanzado en Rotten Tomatoes, y un 6,8 y un 7,3 de nota media en Filmaffinity e IMDb.

Y por último, Un hombre de familia (A Family Man, 2016), perpetrada por Mark Williams, se ha estrenado en Ecuador unos días atrás. Ya la tocamos en las primeras observaciones sobre los estrenos semanales, pero su valoración en Rotten Tomatoes ha aumentado a un insuficiente veinticinco por ciento, y a un 6,4 de media en IMDb, con un 5,2 de entrada en Filmaffinity. Así que sigue sin parecernos una recomendación segura.