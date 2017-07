Desde marzo de este año, los pasajeros que volaban a Estados Unidos procedentes de países de Oriente Medio o el norte de África tenían que facturar todos los dispositivos electrónicos grandes. Menos los teléfonos móviles, la medida afectaba a los portátiles, los libros electrónicos o las tablets.

Hasta ahora, eran diez los países afectados pero este miércoles 5 de junio Estados Unidos ha levantado el veto para los vuelos procedentes de Estambul y Dubai. La aerolínea Emirates informó en un comunicado difundido por CNN que ha estado trabajando duro para implementar "medidas de seguridad y protocolo que cumplan con los requisitos de las nuevas directrices de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos".

El pasado 29 de junio, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, afirmó que el veto de dispositivos electrónicos podría ser levantado si los aeropuertos de 105 países consiguen reforzar sus medidas de seguridad.

Por su parte, Turkish Airlines ha dado la bienvenida en un tweet a los pasajeros del vuelo de este miércoles con destino a Estados Unidos. En el caso de la aerolínea turca, el veto sigue estando vigente para los vuelos al Reino Unido.

Dear Passengers, #WelcomeOnBoard to our US-bound flight. Please fasten your seatbelts and enjoy your own electronic devices. pic.twitter.com/WbcZwNPhrf

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 4 de julio de 2017