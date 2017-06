En la comunidad: un derroche cultural y debates sobre estereotipos

Una semana más, estamos por la Comunidad Hipertextual hablando de los temas que importan a las mentes más inquietas de este gran océano que es internet. Esta semana tenemos un derroche de cultura: por un lado hablamos de libros, por otro de música y para rematar tenemos los estereotipos culturales y profesionales que azotan a nuestros tiempos modernos. No te lo pierdas.

Libro electrónico o tradicional

Nunca faltan recomendaciones sobre libros, como siempre decimos, incluso si hablamos sobre dónde leer los libros. Aquí puedes encontrar muchísimas opiniones al respecto pero, además, puedes mejorar otras cuestiones literarias. Este hilo nació casi con la comunidad misma, pero ha ido mutando con el tiempo, negándose a morir o tan siquiera bajar el ritmo, y ahora, si bien nunca encontramos el consenso perfecto respecto a la eterna batalla libro electrónico versus libro tradicional, también nos interesamos sobre cómo leer más, no solo qué leer o dónde.

Ya en Hipertextual, en el pasado, hemos compartido consejos sobre cómo leer más y encontrar más tiempo para leer, pero la inteligencia colectiva es una fuente de información inestimable al respecto. Es muy interesante porque se están comentando posibles gestores de lectura y, ya sabes, sólo se puede mejorar aquello que se puede medir.

¿Sobre qué tema no hablarías con un amigo psicólogo?

Algunos oficios cargan con un cierto estigma que produce que cuando confiesas dedicarte a ellos las otras personas te traten de manera diferente. Está, de alguna forma sutil, impregnado en nuestra cultura que ciertos trabajos son difíciles de dejar al margen en la vida privada. No pasa siempre ni con todas la gente, pero en la comunidad algunos que o bien se dedican a psicólogos o por el contrario son familiares, amigos o parejas de uno, sí notan que hay cierto problema en dejar a un lado la profesión o separar el oficio de la persona.

En este hilo estamos debatiendo si es verdad eso de que es un problema confesarse, válgase la redundancia, sobre problemas, con un amigo psicólogo. ¿Qué opinas tú?

Grupos y cantantes que son famosos por una sola canción

En el equipo de Hipertextual hemos hecho una selección de algunos grupos o cantantes que son famosos en mayor o menor medida por una sola canción para encontrar los one-hit-wonder que más se han reproducido en los últimos años. Después hemos llevado esos datos a la comunidad a ver cuántos más se le ocurren a la gente.

Y para nuestra sorpresa, es increíble la cantidad de artistas que aparecieron, nos dieron un éxito (probablemente del verano) y nunca más se les volvió a ver. Si alguien tiene el contacto de alguno de estos artistas fantasma, que pase por la comunidad a dejárnoslo para que podamos mandarles peticiones de volver a escena.

Estereotipos sobre los mexicanos

Y, como prometimos, de estigmas culturales va la cosa. Otro importante y frecuente es el típico estereotipo nacional. Ya sabes, los españoles y la siesta, los rusos y la violencia o los chinos y el trabajo. En el caso de los mexicanos, algunos mexicanos de nuestra comunidad están hablando sobre los chistes que pululan en la red sobre su nacionalidad o sus costumbres culturales, y sobre si les resultan molestos o no. Yo no soy mexicana así que no puedo opinar pero me gustaría conocer tu punto de vista.