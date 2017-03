Amazon podría convertirse en tu mejor asesor de moda

Amazon ha añadido para sus usuarios del servicio Prime una aplicación que compara dos conjuntos de ropa y decide cual de ellos queda mejor.

Para decidir qué conjunto queda mejor, Outfit Compare tendrá en cuenta el color, el estilo y las tendencias actuales

Outfit Compare tomará en cuenta el color, el estilo y las tendencias actuales de dos fotografías que sube el usuario con dos conjuntos de ropa diferentes y juzgará en unos minutos cual de los dos se ve mejor.

La aplicación ha sido impulsada por un grupo de especialistas en moda y, según Amazon, las imágenes solamente serán vistas por el personal calificado y con antecedentes en el mundo de la moda, informó TechCrunch.

Los looks escogidos por el usuario tendrán una puntuación dentro de una escala de estilo y la aplicación podrá contestar con frases como "Definitivamente escoge este", o "Este nos gusta más". Para que el equipo pueda analizar los modelos, las fotografías deberán ser de cuerpo entero.

El equipo de The Verge probó la aplicación y, aunque afirmaron que funciona bastante bien, notaron ciertas carencias como que el sistema no sabe reconocer si la persona es la misma en las dos fotografías. El reportero del medio subió una fotografía de él mismo y del actor Ryan Gosling, y la aplicación no supo identificar que se trataban de dos personas diferentes.

Todavía no se ha confirmado cual es el objetivo de Amazon con este nuevo lanzamiento, pero fuentes de TechCrunch apuntan a que podría ser la recolección de datos para tener más información sobre el estilo personal de sus usuarios y recomendar posteriormente piezas de ropa en la página web.

Con este nuevo producto dentro de Amazon Prime, la empresa dirigida por Jeff Bezos pretende conseguir que el servicio se convierta en algo cotidiano y de uso diario para los usuarios.

El asistente virtual de Amazon, Alexa, puede utilizarse desde este 17 de marzo en el iPhone a través de la aplicación de la empresa.