Windows 11 te permitirá usar tu voz para ejecutar tareas comunes, como abrir archivos o acceder a una web. La versión más reciente de Windows Insider incluye los atajos de voz, una característica en la que podremos usar comandos de voz para llevar a cabo acciones individuales o en secuencia. La función se encuentra en fase de pruebas y muy pronto se desplegará al público en general.

De acuerdo con una publicación del blog de Windows, el Build 26020 ya está disponible para quienes se encuentran el canal Canary. Esta versión incluye un cúmulo de novedades enfocadas a la accesibilidad a través de los comandos de voz. Una de las más llamativas son los atajos, que funcionan para realizar tareas simples y secuencias de acciones.

Para activarla, el usuario necesita mencionar “¿Qué puedo decir?”, y se abrirá la ventana de comandos de acceso por voz. Posteriormente, deberemos hacer clic en “Crear un nuevo atajo” y escribir la frase que usaremos para ejecutar la tarea. Windows 11 ofrece un listado de acciones como “Abrir Carpeta”, “Abrir Archivo”, “Presionar teclas”, “Hacer clic con el ratón” y más.

Esta característica también permite organizar nuestros atajos en grupos o añadirlos al listado general. En caso de que no recuerdes la frase o desees consultar las acciones disponibles en Windows 11, solo tendrás que decir “mostrar atajos de voz” y el sistema operativo abrirá una ventana con las tareas que configuraste previamente.

Otros agregados importantes en esta versión de Windows 11 es el soporte extendido de voz para idiomas como el español (España y México), francés (Francia y Canadá) y alemán. Al configurar esta característica por primera vez, el sistema descargará los archivos necesarios y activará el reconocimiento de voz. Si estás aprendiendo otro idioma y quieres probar suerte, solo basta cambiar las opciones en el menú Configuración >Lenguaje.

Los atajos de voz llegarán a todos los usuarios de Windows 11 en un futuro cercano

Si bien los atajos de voz podrían mejorar la productividad, esta función solo se encuentra disponible en inglés. Eso significa que deberás tener configurado Windows 11 en este idioma para activarla, o de lo contrario, esperar a que llegue en español. Microsoft no confirmó si se lanzará en otros idiomas, aunque la lógica dicta que así será.

La versión 26020 de Windows 11 está disponible en Canary Channel para usuarios de Windows Insider. Aquellos que no estén familiarizados con este programa solo deben saber que este canal recibe las actualizaciones más recientes que llegarán a todos los usuarios más adelante. El único inconveniente es que pueden venir con bugs o romper otras características del sistema operativo.

Junto a los atajos de voz y otras funciones nuevas, Microsoft comenzará a eliminar algunas aplicaciones heredadas. Esta versión ya no instalará WordPad, el legendario editor de texto gratuito que se incluye desde Windows 95. Aunque no desaparecerá del sistema operativo todavía, ya no estará disponible para quienes realicen una instalación limpia de Windows 11.

