Según rumores previos, los Samsung Galaxy S24, S24 Plus y Galaxy S24 Ultra, llegarán con nuevas funciones potenciadas por inteligencia artificial, incluida una que copia una de las características estrella de los Google Pixel 8, la posibilidad de eliminar objetos no deseados en imágenes. Estas prestaciones han vuelto a aparecer en una nueva filtración que no solo confirman lo que está por llegar. También revelan una mala noticia.

La filtración, compartida por el portal Android Headlines, muestra diferentes imágenes que dejan ver algunas de estas funciones potenciadas por IA. Una de ellas es la posibilidad de mover, redimensionar o, incluso, eliminar por completo, un objeto o sujeto que aparece en una imagen. En todos los casos, la IA de Samsung permitirá regenerar la imagen para rellenar los huecos vacíos que se creen al mover dicho elemento. Esta función, así como otras que podrían llegar a los Galaxy S24, además, no parecen ser exclusivas del modelo Ultra, sino que estarán en las tres versiones que la compañía anunciará el próximo 17 de enero.

Ahora bien, además de las imágenes de las funciones, así como de algunos detalles de la cámara que comentaremos a continuación, la citada fuente afirma que la filtración deja ver que las características potenciadas por IA solo serán gratuitas hasta 2025. Es decir, dos años después del lanzamiento de los smartphones. Si bien no se especifica, esto podría significar que Samsung cobrará una suscripción por utilizar estas funciones. Es algo que, hasta ahora, ninguna compañía ha hecho. Microsoft no cobra por usar el chatbot de Bing o las funciones de Copilot. Google, tampoco por usar Bard.

Más allá de la IA: así son las cámaras de los Galaxy S24

Dejando de un lado la IA, y la posibilidad de que Samsung cobre por usar estas funciones, la filtración, reiteramos, también ha revelado interesantes detalles de la cámara de los nuevos modelos.

Según las imágenes, el Galaxy S24 Ultra contará con un sensor gran angular de 200 megapíxeles que permitirá realizar un zoom óptico de 2 aumentos. Contará, además, con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como con dos sensores teleobjetivo, uno de 50 megapíxeles con un zoom óptico 5x, y otro de 1 megapíxeles con un zoom óptico 3x.

Los Samsung Galaxy S24 y S24 Ultra, en cambio, llegarán con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Samsung también apostará por un sistema de zoom óptico de 3 aumentos en ambos modelos gracias a un sensor teleobjetivo de 10 megapíxeles.

Otra novedad que ha revelado esta filtración es que todos los Galaxy S24 tendrán un periodo de actualizaciones de hasta 7 años. Se espera que durante este periodo los smartphones continúen recibiendo nuevas funciones de software, no solo actualizaciones de seguridad.

