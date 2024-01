Willis Gibson quedó atónito, al borde del llanto, cuando vio que la pantalla se había congelado y su puntuación mostraba «999999». Tiene 13 años, vive en Oklahoma, Estados Unidos, y se convirtió hace poco en el primer ser humano en superar al icónico videojuego Tetris.

«Me voy a desmayar... No siento mis dedos», se le escucha en el video que registró la hazaña. Teóricamente, Tetris puede continuar indefinidamente si un jugador es lo suficientemente bueno. Pero Willis alcanzó la «pantalla de la muerte», colapsando el límite funcional del videojuego, tras una partida de 40 minutos y 1.511 líneas.

El niño había alcanzado el nivel 157. Cuando llegó al final, el juego decía que Willis había legado al nivel 18. Un error que refleja que el sistema no estaba configurado para llegar tan alto, informó The New York Times.

Tetris fue inventado por el ingeniero de software Alexey Pajitnov y lanzado para la Nintendo Entertainment System en 1989. El objetivo del juego es evitar que los bloques se acumulen. Los jugadores pueden rotar los bloques y colocarlos de tal manera que formen líneas sólidas. De esta forma, van eliminando filas. Durante 30 años, todas las partidas terminaron de la misma forma: «Game Over».

«Nunca lo había hecho un humano antes», dijo Vince Clemente, el presidente del Campeonato Mundial de Tetris Clásico. «Básicamente, es algo que todos pensaban que era imposible hasta hace un par de años», agregó Clemente. Hasta el momento, solo una inteligencia artificial había logrado vencer al juego. En 2021, el programador Greg Cannon utilizó un software llamado StackRabbit para jugar un Tetris perfecto.

Años de entrenamiento para vencer al Tetris

Durante años se pensó que el límite del Tetris era el nivel 29, cuando los bloques comienzan a caer tan rápido que parece imposible seguir el ritmo. Sin embargo, en la última década, una nueva generación de jugadores comenzaron a derrumbar este techo. Fueron desarrollando distintas técnicas, que consideran, incluso, distintas maneras de pulsar los controles.

«Es fácil comenzar, pero realmente difícil dominarlo», dijo Willis al New York Times. «La estrategia principal es simplemente jugar lo más seguro posible». Pero el niño es todo menos un novato.

Willis ha jugado Tetris de manera competitiva desde 2021 bajo el nombre de Blue Scuti. Se enganchó con el videojuego cuando encontró algunas partidas en YouTube. Luego, su mamá le compró una versión antigua de la consola de Nintendo. ¿Qué es lo que más le gusta?: su «simplicidad». Willis quedó tercero en el último Campeonato Mundial de Tetris Clásico, celebrado en Portland, Oregón, en octubre de 2023.

Willis contó que el mayor desafío fue controlar sus nervios, desatados ya luego de los primeros 30 minutos de juego. En la medida que avanzan los niveles, el sistema comienza a fallar. Por ejemplo, cerca del nivel 138, un error de desbordamiento de bytes hace que el juego comience a leer áreas no deseadas de la memoria, como los datos de la paleta de colores. Esto hace que las piezas se vuelvan tenues y casi invisibles momentáneamente.

Otros jugadores lograron vencer a Tetris, pero pirateando el software del juego. El pasado 19 de diciembre, Willis consiguió romper el récord del nivel 153. Y el 21 de diciembre, finalmente, se convirtió en el primero en ganar el juego en el hardware original. El niño dijo en otra entrevista que su récord estaba dedicado a su padre, quien falleció en diciembre.

