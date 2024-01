Ubisoft anunció que efectuará ajustes a su servicio de suscripción, Ubisoft+. La editora francesa decidió cambiar el nombre de su plan principal a Ubisoft+ Premium e introdujo una nueva categoría con juegos clásicos para los usuarios de PC. Esta última eliminará limitará el acceso a los nuevos lanzamientos, obligando a los consumidores a pagar más.

La compañía aprovechó el lanzamiento anticipado de Prince of Persia: The Lost Crown para revelar los ajustes a Ubisoft+. El plan Multi Access pasará a llamarse Ubisoft+ Premium y brindará acceso anticipado y en día de lanzamiento a los juegos nuevos y las ediciones limitadas. Este nivel también incluye la membresía en Xbox, por lo que los usuarios podrán jugar títulos como Far Cry 6, Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora y más.

Ubisoft+ Premium tendrá un coste de 18 euros / 279 pesos mexicanos al mes, manteniendo sin cambios el precio anterior de la suscripción. Si no quieres pagar este nivel y solo te interesa acceder a los juegos nuevos desde tu ordenador, tenemos malas noticias. Ubisoft eliminó el plan PC Access, que incluía todo el catálogo, incluidos los títulos de lanzamiento y DLC.

En su lugar ahora ofrece Ubisoft+ Classics, una selección curada de 50 juegos. Esta membresía tendrá un coste de 7,99 euros / 129 pesos mexicanos al mes e incluye ediciones estándar de juegos clásicos y franquicias populares que se podrán jugar a través de Ubisoft Connect. Los usuarios de PC pagarán casi la mitad del plan anterior, aunque con ello se perderán los juegos de lanzamiento.

Ubisoft dijo que el cambio solo afectará a los nuevos usuarios. Los suscriptores de PC Access mantendrán su plan de 15 euros hasta que decidan cancelarlo o cambiarse a otro nivel.

Ubisoft+ perderá una de sus mejores características

La llegada de los nuevos planes de Ubisoft+ se deshace de una de sus mejores ofertas en PC: jugar los títulos más nuevos durante su lanzamiento. Si quieres esta opción, tendrás que pagar 3 euros adicionales para acceder al nivel Prémium. La compañía ha respondido a las críticas con un nivel básico que cuesta casi la mitad del PC Access, pero que pierde un componente atractivo.

“Cuando miramos los resultados, los jugadores realmente disfrutan e interactúan con nuestros juegos anteriores cuando se suscriben. Entonces, vimos la oportunidad de crear un servicio específicamente en torno a dicho catálogo”, dijo Philippe Tremblay, director de suscripciones en Ubisoft. “Creemos que es una oferta sólida por su precio, y el catálogo crecerá a medida que sigamos agregando juegos conforme pase el tiempo.”

La llegada de Ubisoft+ Classics podría ser una medida para combatir la cancelación de suscripciones. Algunos usuarios tienden a pagar un mes del servicio para acceder a nuevos lanzamientos, como Assassin's Creed Mirage o The Crew Motorfest para luego cancelarlas. Tremblay dijo que el objetivo de la compañía es generar valor, y la oferta de juego anticipado o el catálogo de Activision Blizzard será una ventaja para que los jugadores se queden.

Sobre esto último, Ubisoft no ofreció detalles concretos. Recordemos que Microsoft cedió parte de los derechos de los juegos de Activision para ofrecerlos en Ubisoft+. La medida fue clave para ganar la aprobación de los reguladores en Reino Unido y Europa.

