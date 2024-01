Lo despidos en la industria tecnológica no cesan. Twitch, la plataforma de directos más grandes del mundo, anunció el despido de 500 empleados. Esta cifra representa, aproximadamente, al 35% de su plantilla, que es un porcentaje tan abismal como preocupante.

La lamentable noticia, no obstante, no ha caído con total sorpresa dentro de la compañía, ya que Bloomberg ya había adelantado que una nueva ola de despidos acechaba al gigante del vídeo en streaming.

Dan Clancy, CEO de Twitch y quien reemplazó a Emmett Shear apenas en 2023, se encargó de comunicar la decisión a sus trabajadores. Su discurso, hecho público a través del blog de la empresa, sigue la línea de otras tecnológicas que han tenido que prescindir de una fracción de su fuerza laboral.

¿Por qué Twitch tuvo que desprenderse de tantos empleados? El comunicado de Clancy deja entrever que se debe a temas financieros. Es bien sabido que, pese a su popularidad, Twitch no goza de un estado económico demasiado favorable. Constantemente realizan cambios a su modelo de negocio con el objetivo de mejorar sus ingresos sin "perjudicar" a los streamers. No obstante, es evidente que la estrategia actual no está funcionando.

"Hoy tengo que compartir una noticia increíblemente difícil. Como todos saben, hemos estado trabajando duro durante el último año para gestionar nuestro negocio de la forma más sostenible posible. Desafortunadamente, todavía tenemos trabajo por hacer para ajustar el tamaño de nuestra empresa y lamento tener que compartir que estamos dando el doloroso paso de reducir nuestra plantilla en poco más de 500 personas." Dan Clancy.

Twitch sigue adelante con su estrategia de reducción de costos

Crédito: Twitch

Así pues, los despidos forman parte de una reducción de costos. En Twitch consideran que, dado el tamaño de su negocio actual, no es necesario tener una plantilla de esa magnitud. "Durante el último año, hemos estado trabajando para construir un negocio más sostenible para que Twitch se mantenga a largo plazo, y durante todo el año hemos reducido costos y tomado muchas decisiones para ser más eficientes. Desafortunadamente, a pesar de estos esfuerzos, ha quedado claro que nuestra organización sigue siendo significativamente más grande de lo necesario dado el tamaño de nuestro negocio", comentó Clancy.

Ojo, el director de Twitch ha dejado claro que el negocio de Twitch se mantiene "sólido". Resaltó que, durante el último año, pagaron más de 1.000 millones de dólares a los streamers. No obstante, en estos momentos deben pensar en cómo seguir siendo sostenibles a futuro. "Como ocurre con muchas otras empresas en el espacio tecnológico, ahora estamos dimensionando nuestra organización en función de la escala actual de nuestro negocio y de predicciones sobre cómo esperamos crecer en el futuro", añadió.

Por supuesto, decir adiós a tal cantidad de empleados tendrá un impacto notable en la actividad cotidiana de Twitch. En este sentido, Clay dijo que están en constante comunicación con los trabajadores —los que todavía se mantienen— para informarles cómo este movimiento afectará la operación de la plataforma.

"En este momento, estamos enfocados en comunicarnos con nuestros empleados para brindarles claridad sobre cómo esto afecta a cada uno de ellos. Valoramos mucho a los empleados de los que hoy nos despedimos, como personas y profesionales, y agradecemos todo su esfuerzo. Dan Clancy.

