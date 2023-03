Emmett Shear, uno de los cofundadores de Twitch, anunció su renuncia como CEO de la compañía. La noticia se conoció a través de una nota de despedida que el propio ejecutivo publicó en el blog oficial de la plataforma de streaming que pertenece a Amazon. Su reemplazante será Dan Clancy, quien se sumó a la empresa en 2019 como presidente.

Según confirmó Shear, su decisión de alejarse como CEO de Twitch responde al deseo de pasar más tiempo con su familia. El directivo de 40 años ha sido padre por primera vez y pretende enfocar sus esfuerzos en la crianza de su bebé. «Quiero estar plenamente presente para mi hijo mientras ingresa a este mundo y me siento listo de este cambio para enfrentar nuevos desafíos», aseguró.

Si bien la renuncia de Emmet Shear como director ejecutivo de Twitch es de efecto inmediato, continuará ligado a la plataforma en un rol de consejero. Sobre Clancy, quien asumirá su rol desde hoy mismo, aseguró que es el más capacitado para tomar las riendas de la compañía.

«Nunca he tenido más confianza en el liderazgo de Twitch, en toda nuestra gente y en nuestro producto, que hoy. Durante muchos años, realmente sentí que Twitch podía morir si no tenía mi guía y mis aportes. Pero ya no pienso que eso sea así. Creo que, de hecho, es exactamente ese crecimiento lo que me ha permitido incluso considerar la idea de ya no trabajar en Twitch».

Emmett Shear, exCEO de Twitch.