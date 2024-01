2024 ha dado comienzo y eso significa, desde luego, que un buen número de series nos esperan. Entre ellas se encuentra la segunda temporada de Halo, que en sus primeros episodios logró conquistar a miles de personas. No todos fans de la franquicia, eso sí, pues está claro que la producción exclusiva de Paramount+ se ha tomado muchas libertades creativas que difieren, significativamente, de lo visto en los videojuegos. De cualquier manera, eso no frenó la ambición de Microsoft de continuar expandiendo este universo en el formato televisivo.

En semanas recientes, Paramount+ y los de Redmond comenzaron a generar expectación en torno a la segunda temporada de Halo. No obstante, finalmente hoy nos han compartido un tráiler en condiciones.

El avance muestra una gran cantidad de escenas de acción. Queda en evidencia, por otro lado, que los nuevos capítulos tendrán un tono más oscuro. Master Chief seguirá combatiendo al Covenant, pero, al igual que sucede en los videojuegos, la aventura del Spartan se va haciendo cada vez más compleja y, hasta cierto punto, misteriosa. La raza alienígena tiene muchas sorpresas que la raza humana no se espera.

“A raíz de un suceso impactante en un planeta desolado, John no puede evitar la sensación de que su guerra está a punto de cambiar y lo arriesga todo para demostrar lo que nadie más creerá: que el Covenant se está preparando para atacar la mayor fortaleza de la humanidad. Con la galaxia al borde del abismo, John se embarca en un viaje para encontrar la clave para la salvación de la humanidad o su extinción: el Halo”, menciona la sinopsis de los próximos episodios.

La temporada 2 de Halo viene con un cambio clave en su liderazgo. Steven Kane, showrunner de la primera temporada, abandonó el proyecto en 2021. Microsoft y Paramount+ no profundizaron en los motivos, y solo se limitaron a decir que Kane tuvo que deslindarse por motivos personales. No fue la única pérdida. Kyle Killen, guionista de la primera temporada, también se fue.

Ahora bien, si consideramos las innumerables críticas que recibió la primera temporada, especialmente por no respetar parte de los pilares narrativos de los videojuegos, es válido especular que la productora decidió prescindir de sus servicios.

El lugar de Kane y Killen quedó en manos de David Wiener, a quien posiblemente reconozcas por su participación en producciones como Brave new world, Strange Angel, Homecoming, Fear The Walking Dead y Last Resort. Se enfrenta, por lo tanto, ante uno de los mayores desafíos de su carrera: enderezar el rumbo de una serie que ha sido ampliamente criticada. Tendremos que esperar al estreno para saber si lo logró.

Eso sí, prácticamente todo reparto estelar de Halo está de vuelta en la segunda temporada. Eso incluye a Pablo Schreiber (John-117), Natascha McElhone (Doctora Catherine Halsey), Jen Taylor (Cortana), Shabana Azmi (Margaret Parangosky) y Natasha Culzac (Riz-028), entre otros. Por supuesto, se le sumarán nuevos rostros: Joseph Morgan, Cristina Rodlo y Christina Bennington (Midsomer Murders).

Los primeros dos episodios de la segunda temporada de Halo se estrenarán el próximo 8 de febrero de manera exclusiva en Paramount+. El resto irán llegando semanalmente.

