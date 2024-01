La presente semana ha sido clave para The Last of Us. ¿La razón? La serie de HBO, basada en la exitosa franquicia de PlayStation, ha ampliado su reparto para cubrir la notable cantidad de nuevos personajes que aparecerán durante la segunda temporada. Ahora, la productora anunció que Isabela Merced interpretará a Dina, quien tiene un rol fundamental durante los eventos del segundo videojuego.

Isabela Merced no es ninguna desconocida en Hollywood. En la pantalla grande, la hemos visto en películas como Transformers: el último caballero, Sicario: Day of the Soldado, Familia al instante, Dora y la ciudad perdida, Sweet Girl y El padre de la novia. No obstante, últimamente ha conseguido papeles en producciones aún más importantes, como Madame Web, Alien: Romulus y Superman: Legacy, todas ellas pendientes de estreno.

The Last of Us será otra serie más que podrá sumar a su trayectoria en el mundo de las series, que no desconoce para nada. En el pasado se involucró en Dora and Friends: Into the City!, 100 Things to Do Before High School, Splitting Adam, Legends of the Hidden Temple: The Movie y Maya y los tres. Queda claro, entonces, que trabajar en el contenido original de HBO será el mayor reto de su carrera en la televisión.

"Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante. Puedes buscar eternamente a una actriz que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia", comentaron Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de The Last of Us.

Como se mencionó previamente, Dina es uno de los personajes principales de The last of Us Parte II, videojuego que vio la luz durante 2020. No entraremos en terreno de spoilers, pero te podemos adelantar que buena parte de la aventura de Dina transcurre junto a Ellie (Bella Ramsey). Será interesante ver si se toman algunas libertades creativas para adaptar las vivencias de ambas en la segunda temporada.

Isabela Merced no es la única persona que se unió al reparto de The Last of Us durante la presente semana. Young Mazino, quien recientemente saltó a la fama por Beef, de Netflix, será el responsable de interpretar a Jesse.

"Young es uno de esos actores raros que resulta inmediatamente indiscutible en el momento en que lo ves. Somos muy afortunados de tenerlo y estamos ansiosos por que la audiencia vea a Young brillar en nuestra serie", expresaron Mazin y Druckmann.

Por supuesto, el mayor anuncio en torno a The Last of Us es que Kaitlyn Dever dará vida a la mismísima Abby. Si ya jugaste el segundo videojuego, sabrás que ella tiene el mismo nivel de protagonismo que Abby.

Así pues, la segunda temporada de ‌The Last of Us está lista para arrancar su rodaje. Si no surge ningún obstáculo inesperado en el camino, la filmación iniciará durante la primavera del año en curso. Eso sí, el estreno se hará esperar hasta 2025.

