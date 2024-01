Pocas cosas hay más placenteras que darle al botón de publicar después de pasar horas grabando y editando un video para tu canal de YouTube. Pero no siempre es buen momento para obsequiar a tus seguidores con un nuevo contenido. En ocasiones, hay que vigilar qué hora es mejor para llegar a más gente. Y si no puedes estar disponible para publicar ese nuevo video, qué mejor que programar un vídeo de YouTube para que se publique en la franja más óptima del día.

La buena noticia es que esta tarea es posible llevarla a cabo directamente desde YouTube. Sin instalar aplicaciones de terceros. Desde hace tiempo, cualquier creador de contenido puede beneficiarse de las herramientas y funcionalidades de YouTube Studio, la solución de Google para que puedas lidiar con tus videos de una manera más profesional. El único inconveniente es que está pensada para su uso en el navegador web y en pantallas de ordenador o tableta. En móviles, tal vez tengas algún problema para utilizarla con comodidad.

Gracias a la posibilidad de programar un vídeo de YouTube, podrás grabar varios videos a la vez y así hacer una serie que ya esté editada antes de subir su primer episodio. Organizándote bien, evitarás precipitarte o ir a salto de mata con poco margen de tiempo para editar y arreglar tus contenidos. Una buena planificación te ayudará a disfrutar de tu canal en vez de ser esclavo de él. Con la automatización de subidas tus vídeos estarán a disposición de tus seguidores en el momento que tú quieras aunque estés durmiendo o disfrutando de un día libre.

Programar un vídeo de YouTube

Como hemos visto, para automatizar la publicación de videos de YouTube cuentas con una herramienta que nos facilita la propia plataforma, YouTube Studio. Para usarla solo necesitas disponer de una cuenta de YouTube. La misma que ya empleas para subir tus videos de manera tradicional. No importa que tengas un millón de seguidores o una decena. La herramienta está a disposición de todo el mundo.

Así, una vez has entrado en YouTube Studio desde tu navegador web y has iniciado sesión, si no lo habías hecho ya con anterioridad, ya podemos acudir a la función de subir videos. Haz clic en Crear y luego en Subir vídeos. Lo encontrarás en la esquina superior derecha de la página. Hasta aquí, el proceso es básicamente el que haces siempre que publicas un video. Eliges el archivo a subir y rellenas los campos de descripción, título y demás características de tu contenido.

Cuando esté todo listo, haz clic en la pestaña Visibilidad. Allí encontrarás la opción Programar. Dile a YouTube qué fecha quieres para publicar el video: fecha, hora y zona horaria. Finalmente, haz clic en Programar. Ya sabes como programar un vídeo de YouTube. Puedes hacerlo con varios videos y así organizar una agenda de publicaciones sin que tengas que estar pendiente del calendario o del reloj. Aunque no está de más echar un vistazo de vez en cuando para comprobar que el video se publicó correctamente. Toda precaución es poca.

Cambiar la fecha de un vídeo programado

Si has programado un video de YouTube y cambias de opinión, siempre estarás a tiempo de publicarlo manualmente o de cambiar la fecha de publicación. Puede que tengas un video listo para salir a la luz y que merezca más atención que el que ibas a publicar inicialmente. Especialmente si tratas temas de actualidad o virales en tu canal de YouTube.

Para cambiar la fecha de un vídeo de YouTube ya programado con anterioridad, volveremos a YouTube Studio. Luego ve a Contenido. Allí verás tus videos ya publicados y aquellos que has programado. Primero mira la columna Visibilidad y haz clic en el menú desplegable debajo del video programado. En principio verás que dice Privado. Es decir, que todavía no ha sido publicado. Ahora fíjate en el apartado o cuadro Programar y haz clic en Programar. Ahora podrás indicar una nueva fecha para su publicación.

También puedes publicar el vídeo de YouTube en ese preciso instante si eliges la opción Guardar o publicar. Y luego lo configuras como Público desde la columna Visibilidad. Sea cual sea la opción elegida, al terminar haz clic de nuevo en Publicar. Ya tienes nueva fecha de publicación para tu video de YouTube.

Si tu ritmo de publicación no es muy alto, tal vez no te convenza utilizar YouTube Studio para programar un vídeo de YouTube o varios de ellos. Pero sí te gustará esta opción si sueles publicar varios videos a lo largo del día y no quieres estar pendiente de esta tarea. En especial, si tus seguidores y público potencial viven en distintos husos horarios y no quieres estar despierto a altas horas de la noche, o bien, a primera hora de la mañana para publicarlos manualmente.

