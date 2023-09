No es un secreto que YouTube vive de las reproducciones. A esta plataforma de video le interesa que los videos se reproduzcan sin fin. De ahí que la reproducción automática de YouTube esté activada de forma predeterminada. Esto significa que cuando abres un video, se pondrá en marcha al momento. Y cuando termina, empieza otro. Y otro. Sin fin. Salvo que tú decidas pararlo.

A esto se suma la reproducción automática de videos que ni siquiera tienes abiertos. En tu ordenador, simplemente por poner el cursor encima, ya le vale a YouTube para poner en marcha la reproducción. Puede que ya te esté bien y que te guste esta manera de funcionar de esta plataforma de vídeo. O puede que prefieras tener más control y darle al Play cuando tú decidas y no cuando le dé la gana a YouTube.

A continuación, vamos a repasar las opciones que tienes que desactivar para disfrutar de su contenido sin depender de la reproducción automática de YouTube. Una característica que puedes desconectar, si sabes cómo. Y que tal vez te sirva de utilidad para controlar mejor el tiempo que pasas en esta app y el contenido que visualizas.

Desactivar la reproducción automática

Salvo que tengas entre 13 y 17 años y se lo hayas indicado a YouTube, por defecto todos los usuarios tenemos activada la reproducción automática. “Si esta función está activada, se reproducirá automáticamente un vídeo relacionado cuando termine el que estés viendo”. La buena noticia es que puedes desactivar la reproducción automática. Y puedes hacerlo por separado en cada uno de tus dispositivos. Es decir, que tal vez quieras automatizar la reproducción en tu televisor pero no así en tu ordenador o en tu móvil.

Hay dos maneras de desactivar la reproducción automática. Durante el visionado de un video cualquiera, pulsando en el botón correspondiente que indica si esta función está activada o no. Puedes pulsarlo las veces que quieras. O, para todos los videos en adelante, ir directo a las opciones de configuración de YouTube y desactivar esa opción. Ambas opciones son compatibles.

Reproducción automática en móviles y tablets

Pongamos que usas YouTube en iPhone, iPad, móvil o tablet Android. En este caso, como hemos visto, tienes dos métodos para activar o desactivar la reproducción automática de YouTube. La primera, durante la visualización de un video cualquiera.

Si pulsas encima del video, aparecerán los botones de control y personalización. Como los subtítulos, el botón para compartir el video vía AirPlay o Chromecast, etc. El primer botón de la parte superior del video corresponde a la reproducción automática. Si muestra el icono de Play, es que está activada. Si, por el contrario, muestra el icono de Pausa, es que está desactivada.

Una manera de asegurarte de que ningún video va a reproducirse después de otro sin tu permiso es desactivar esta función directamente desde la configuración de YouTube. En concreto, tendrás que hacer lo siguiente:

Abre YouTube en tu móvil o tablet Toca el avatar de tu perfil Entra en Configuración Pulsa en Reproducción automática Comprueba que el interruptor está desconectado al lado de Teléfono móvil o tablet Si está activado, pulsa en el interruptor para desactivarlo

Desactivar la reproducción en PC o Mac

Como hemos visto, la reproducción automática de YouTube funciona por separado en cada uno de los dispositivos en los que funciona. Aunque utilices el mismo usuario. Puedes tenerlo activado en el televisor y desactivado en tu móvil. O viceversa. Así que si quieres controlar qué videos ver, tienes dos opciones.

La primera la vimos antes. Durante la reproducción de un video cualquiera, haz clic encima del mismo para ver los botones de reproducción. En la versión de YouTube para navegador de escritorio, esos botones están en la parte inferior del video. El botón de Reproducción automática mostrará el icono de Play o el de Pausa en función de si está activado o desactivado. Púlsalo para activar o desactivar la reproducción según lo que creas más conveniente.

Detener la reproducción in situ en YouTube

Aunque en PC y Mac no hay una opción para desactivar la reproducción automática desde la Configuración de YouTube, sí podemos acabar con otra función similar que está disponible solamente en la versión de YouTube para navegadores de escritorio. Se conoce como Reproducción in situ y consiste en “reproducir vídeos al colocar el cursor sobre ellos en Inicio y en las páginas de búsqueda”.

Viene a ser como una vista previa del video, pero cuenta como reproducción en el historial incluso si no has llegado a abrirlo. Lo que puede causar confusión, ya que esos videos aparecen como reproducidos cuando a lo mejor solo pusiste el cursor del ratón encima unos segundos. Para desactivar la reproducción in situ de YouTube tendrás que hacer clic en tu avatar de YouTube, entrar en Configuración, luego en Reproducción y rendimiento y, finalmente, pulsar en el interruptor correspondiente para desactivar esta función curiosa pero molesta.

Adiós a la reproducción automática en TV

Si ves vídeos de YouTube en un televisor inteligente o en una consola de videojuegos, también tienes solo una manera de deshacerte de la reproducción automática de YouTube. La primera opción es yendo a Configuración. Luego entra en Reproducción automática y selecciona si quieres tenerla en Activado o Desactivado. Muy práctico para no dejar el televisor mostrando videos que te vas a perder porque te has quedado dormido en el sofá.

Repetir vídeos de YouTube en bucle

Ahora que ya sabemos cómo ver videos sin parar en YouTube gracias a la reproducción automática, has de saber que también puedes ver el mismo vídeo infinitas veces. Bien porque suena una canción que te gusta, porque muestra imágenes que te relajan… Allá cada uno con sus gustos personales. El caso es que puedes pedirle a YouTube que muestre un video una y otra vez o que haga lo mismo con una lista de reproducción.

Si utilizas YouTube en tu ordenador, para repetir un mismo video muchas veces, tendrás que entrar en el video, hacer clic derecho en el reproductor y elegir la opción Reproducir en bucle. Como es de esperar, esta opción está desactivada por defecto, pero puedes activarla en cada video que quieras ver manualmente. Para repetir una lista de reproducción, entra en uno de los videos de la lista. A la derecha verás esa lista de reproducción. En el cuadro, haz clic en Reproducir en bucle.

Si usas YouTube en Android, iPhone o iPad, para reproducir un único video hasta hartarte tendrás que reproducirlo, tocar en el menú Configuración con forma de engranaje y luego pulsar en Reproducción en bucle. Por defecto indicará Desactivado y pasará a poner Activado. Si lo que quieres repetir hasta la saciedad es una lista de reproducción, empieza a reproducir esa lista y, en el cuadro de control de la misma, pulsa en Reproducir en bucle.

