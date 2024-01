Los nombres en código o codenames se empezaron a usar en el ámbito militar para evitar que el bando enemigo descubriera sus planes, tecnología y movimientos. Y el sector privado no tardó en adoptarlo con los mismos fines: evitar que la competencia supiera de un producto antes de su lanzamiento. Sin embargo, a lo largo de la historia abundan las filtraciones y, tarde o temprano, nos acabamos enterando por la prensa del lanzamiento de un producto antes de que quiera anunciarlo la empresa responsable. Aunque no siempre transcienden los nombres en código. Es el caso de algunos de los nombres curiosos de Windows, el sistema operativo de Microsoft.

Apple siempre anuncia sus nuevas entregas de macOS con un nombre en código asociado. Desde 2001 empezó a acompañar el número de versión junto a un nombre de felino. Y desde 2014, se van sucediendo nombres de accidentes geográficos de California. Por su parte, Microsoft ha usado también desde siempre nombres en clave para sus programas y sistemas operativos. Pero siempre para uso interno. Otra cosa es que algunos de esos nombres hayan transcendido.

Hay un dicho que dice que el nombre no hace la cosa. Pero sí influye en ella de alguna manera. Windows se llama así porque quería destacar el uso de ventanas en vez de los habituales comandos de texto de esa época. Lo que no sabremos del todo es el motivo de los nombres curiosos de Windows que vamos a ver a continuación.

Los primeros Windows

Empecemos por el principio de los tiempos. El primer Windows fue Windows 1.0. Anunciado en noviembre de 1983, salió al mercado dos años después. Un 20 de noviembre de 1985. En realidad, no era un sistema operativo. Era más bien una capa gráfica que corría encima de DOS, el sistema operativo en modo texto. Y cuyo nombre significa Disk Operating System. Sistema operativo de disco.

Precisamente porque Windows 1.0 dependía de DOS para funcionar, su nombre en código era Interface Manager. Gestor de interfaz. Es más. Se dice que ese iba a ser el nombre comercial del primer Windows. Pero Rowland Hanson, vicepresidente de Comunicación Corporativa, pensó que no era un nombre muy atractivo. Ventanas, windows en inglés, tampoco es que sea un gran nombre. Pero, al menos, sí daba al cliente una imagen de lo que era ese producto.

Windows no pasó a ser un sistema operativo respetado hasta Windows 3.1. Su nombre en clave era Janus. Es decir, Jano, el dios romano de las puertas, los comienzos y los finales. En parte, Windows 3.1 era un nuevo comienzo tras los pequeños desastres que habían sido las versiones anteriores de Windows. Después de Jano vino Jastro. Una actualización para correr en MS-DOS 6.00. Y luego llegaron Winball y Sparta, nombres en código de Windows 3.1 para trabajo en grupo, que es como se tradujo Windows for Workgroups, una versión mejorada de ese Windows con funciones de redes. Si Winball había sido el nombre en código de Windows 3.1 para redes, su gran actualización Windows 3.11 para redes se llamó Snowball.

De Windows 3.11 a Windows 95

Si Snowball, bola de nieve en inglés, nos remite a los gatos que tuvieron Los Simpson, los desarrolladores de Microsoft tuvieron el sentido del humor suficiente para apodar Cougar, puma en inglés, a su siguiente Windows. Pero el nombre le vino grande. El también conocido como Windows 3.2 debía dar el salto de los 16 bits a los 32 bits. Algo tan importante que decidió aplazarse para una siguiente versión. Vamos, que Cougar no vio la luz.

Cougar puso los cimientos para Windows 95. En realidad, debía llamarse Windows 4.0, que es el nombre que aparece en la ventana de Windows donde indica los nombres de los desarrolladores. Pero ya que se lanzó al mercado en 1995, qué mejor que llamarlo como tal. Es más. Otros productos de Microsoft cambiaron su numeración por ese 95, como Office.

Los Windows que despidieron el milenio

Volviendo a los nombres en código y a los nombres más curiosos de Windows, con Windows 95 empezaron a usar nombres de ciudades. Windows 95 era Chicago. Y su primera actualización, que incluía por primera vez Internet Explorer, era O’Hare, el nombre del aeropuerto internacional de Chicago. Y su gran actualización Windows 95 OSR2 se llamó Detroit. Otra gran ciudad de Estados Unidos. Hay quien dice que el motivo de dar esos nombres se debe a que una de las campañas con que se lanzó Windows 95 venía acompañada de la pregunta “¿A dónde quieres ir hoy?”.

El uso de nombres de ciudades como nombres en código siguió con Cleveland y Nashville. Eran los nombres en clave de Windows 96, una versión de Windows que nunca llegamos a ver. Lo que sí vimos fue Windows 98, cuyo nombre interno era Memphis. O Windows 4.1 si seguías la numeración original. Como curiosidad, el nombre Memphis servía para activar un huevo de pascua en el sistema operativo.

Después de Windows 98 conoceremos una de las versiones de Windows más odiadas de la historia. Y eso que su nombre era muy comercial. Se lanzó al mercado un 14 de septiembre de 2000 como Windows Me. Ese Me era Millenium Edition, edición del milenio. Se acababa el siglo XX y el primer milenio. En 2001 empezábamos nuevo milenio. Todo un acontecimiento. Y, claro está, de nombre en código se usó Georgia. Pero a pesar de que el nombre prometía, el producto no tanto. Las prisas en sacarlo se tradujeron en errores constantes y un rendimiento peor a lo que ofrecía Windows 98.

El nuevo relanzamiento de Windows

En la historia de Windows, hay un antes y un después de Windows XP. Es una de las versiones de Windows más longevas y que ha seguido viva incluso hasta hoy. Pese a no tener soporte oficial. En parte, la importancia de Windows XP radica en que es el resultado de unir las dos ramas de Windows: la doméstica, que hemos visto antes, y la profesional, conocida como Windows NT.

La historia de Windows NT ya la repasé en un artículo anterior. La idea era crear una versión más completa y moderna para entornos de trabajo que necesitasen conectar ordenadores en red y donde Windows se quedaba corto. Así, mientras que el usuario doméstico y de oficina tenía Windows 3.1, podías adquirir una versión más avanzada llamada Windows NT y con la misma numeración.

Algunos de sus nombres en código fueron Razzle (Windows NT 3.1), Daytona (Windows NT 3.5), Wolfpack (Windows NT 4.0), Hydra (NT 4.0 Terminal Server), Impala (NT 4.0 Embedded) o Asteroid (NT 5.0). Como curiosidad, Windows 2000, la versión NT de Windows Me, se llamó Janus (Jano), nombre que ya había usado Microsoft para Windows 3.1.

La experiencia de Windows XP

Windows XP recibió el nombre en código de Whistler, que en inglés significa silbador. Pero XP era un nombre más comercial. XP de eXPerience, eXPeriencia. Una versión que unía lo mejor de los dos mundos de Windows y para la que se habían sacrificado dos versiones anteriores que nunca vieron la luz y que se llamaron Neptune y Odyssey. Neptuno y Odisea. Más adelante, Windows XP versión Embedded se apodaría Mantis. Windows XP SP1 se conoció como Trainyard. Windows XP SP2, Springboard. La versión de XP para Tablet, Lonestar.

Las versiones de Windows XP Media Center Edition también tuvieron su propio nombre en código. Estaban pensadas para reproducir música y ver vídeo. Vamos, para convertir el ordenador en un reproductor multimedia para conectar al televisor. Sus nombres en clave, Freestyle (estilo libre), Harmony para la versión de 2004 (harmonía), Symphony para la de 2005 (sinfonía), Emerald para la actualización de la anterior (esmeralda) y, finalmente, Diamond (diamante) para la aplicación Windows Media Center independiente que se incluyó en Windows Vista.

De Windows Vista a Windows 8.1

Ya solo por la cantidad de versiones, actualizaciones y añadidos que hubo en Windows XP podemos apreciar el éxito que tuvo en su momento. Así que no era nada fácil encontrarle un sustituto. Pero Microsoft estaba obligada a lanzar un nuevo Windows. Ese Windows fue Windows Vista, que no tuvo mucho éxito y que recibió el nombre de Longhorn.

En principio, Longhorn iba a ser una actualización menor de Windows XP para luego dar el salto a Windows 7, cuyos nombres en clave fueron Blackcomb y Vienna. De ahí los nombres en código. Tanto White Whistler (Windows XP) como Blackcomb (Windows 7) son nombres de resorts para esquiar en la Columbia Británica. Y Longhorn es el nombre de un bar situado entre las dos montañas que separan ambos resorts.

Pero esa actualización menor se fue haciendo cada vez más grande. Curiosamente, su desarrollo empieza con el lanzamiento de Windows XP (2001) y finaliza en 2006. En ese tiempo irá incorporando añadidos y cambios que, en principio, iba a incorporar Windows 7. Con todo, el resultado fue una versión de Windows que parecía a medio hacer. Su cambio de interfaz era atractivo pero su rendimiento no era el esperado. Tuvo que llegar Windows 7 dos años después de Vista (principios de 2007, finales de 2009) para enmendar los errores cometidos.

Luego llegarían Midori y Blue. Midori fue el nombre en código de Windows 8, que pretendía contentar a usuarios de PC y de tabletas. La confusión generada con ese cambio de interfaz obligó a lanzar Windows 8.1, alias Blue, como actualización gratuita. Midori es una palabra japonesa que sirve para nombrar el color verde. Y Blue, en inglés, significa azul.

Los Windows más recientes

Terminamos este repaso por los nombres más curiosos de Windows con Windows 10 y Windows 11. A la espera de ver su siguiente actualización: Windows 12. Windows 10 se llamó Threshold como nombre interno. Palabra que en inglés significa límite. Y es con este Windows con el que Microsoft inició una nueva estrategia de actualizaciones que cada pocos meses añadía o cambiaba funciones del sistema. En vez de concentrar esas novedades en una actualización mayor como se hizo en épocas anteriores.

Como consecuencia de esa política, Windows 10 ha tenido hasta once actualizaciones. Las conocidas como actualizaciones de primavera y otoño que en ocasiones caían en abril, otras en mayo, otras en octubre, otras en noviembre. Así, Windows 10 y su primera gran actualización de noviembre fueron Threshold 1 y 2. Las siguientes actualizaciones (con códigos 1607 a 1809) fueron Redstone 1 a 5. Y así siguieron con nombres de piedras minerales. La actualización 19H2 fue llamada Vanadium (vanadio), la 20H1 fue Vibranium (vibranio), 20H2 fue Manganese (manganeso) y Windows 10 versión 21H1 recibió el nombre de Iron (hierro).

Presente y futuro de Windows

Antes de la llegada de Windows 11, Microsoft probó una versión de Windows para dobles pantallas. Se llegó a conocer como Windows 10X pero se canceló su desarrollo. Y su nombre en código fue Santorini. Una isla del mar Egeo que pertenece a Grecia.

Con Windows 11 ha seguido la estrategia de actualizaciones cada pocos meses y del uso de los minerales como nombres internos. Lanzado al mercado en octubre de 2021, Windows 11 se llamó inicialmente cobalt (cobalto) y Sun Valley. El segundo apodo se refiere a la interfaz. El primero a todo el sistema operativo. La actualización de septiembre de 2022 (22H2) se llamó nickel (níquel) y la de 2023 (23H2), recibe el nombre de copper (cobre).

El siguiente nombre interno de la lista sería zinc. Pero está por ver si será la actualización 24H2 de Windows 11 o si ya se referirá a Windows 12. De ahí que también se hable de ella como Next Valley, un guiño al nombre Sun Valley anterior.

