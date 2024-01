El año pasado, Asus lanzó la ROG Ally, su primera portátil para videojuegos en formato consola. El objetivo, claramente, era competir con la Steam Deck en un mercado en constante crecimiento. En este momento, parece demasiado pronto para hablar de una Asus ROG Ally 2, pero en la compañía asiática piensan lo contrario. El nuevo hardware podría llegar antes de los que creíamos.

En una entrevista con Techlusive, Arnold Su, el vicrepresidente de gaming de Asus India, dejó entrever que la Asus ROG Ally 2 llegará este mismo año. Por otro lado, dijo que el producto estará enfocado en mejorar las funciones de videojuegos en lugar de pulir Windows:

"Lo más probable es que lancemos una consola de segunda generación este año. Seguiremos manteniendo las funciones de Windows, pero nos centraremos más en los juegos", comentó.

Desde luego, sus declaraciones han sorprendido, y mucho, a la comunidad entusiasta de los portátiles de videojuegos. Si bien no es descabellado pensar que la Asus ROG Ally 2 ya se encuentre en desarrollo, lo que sí resulta extraño es que pretendan lanzarla en 2024.

¿Por qué? Ya no solo es por la proximidad con el hardware predecesor, sino también porque la Steam Deck, principal rival de la Asus ROG Ally, no tendrá una segunda generación pronto. En septiembre del año pasado, Valve transmitió que no planean lanzar la Steam Deck 2 en el futuro próximo. En el mejor de los casos, tendremos que esperar al menos un par de años para verla en el mercado.

Asus ROG Ally | Dave Lee

Valve, además, explicó sus motivos: no van a lanzar la Steam Deck 2 mientras no vean la oportunidad de introducir novedades que realmente marquen diferencia respecto al producto anterior. Por lo tanto, se limitaron a presentar una primera revisión de su consola, la cual destaca por integrar una pantalla OLED y ofrecer una mayor autonomía.

Parece, entonces, que en Asus piensan seguir una filosofía completamente distinta. Aunque el directivo no habló sobre características o novedades que podemos esperar de la Asus ROG Ally 2, por sus palabras intuimos que, quizá, no habrá muchas novedades en el hardware, pero sí en el software. Después de todo, es cierto que el portátil actual todavía tiene un amplio margen de mejora en cuanto a la experiencia de gaming.

A pesar de lo anterior, la Asus ROG Ally 2 tiene la oportunidad de potenciar su hardware. Primero, está el procesador. AMD, que fabrica el chip Z1 Xtreme presente en el modelo actual, planea lanzar Strix Point en 2024. Se trata de una APU (CPU + GPU) que puede ser el punto de partida para desarrollar los nuevos procesadores para portátiles de videojuegos.

Asimismo, imaginamos que en Asus han contemplado la opción de apostar por una pantalla OLED en la ROG Ally 2. Esta tecnología representa un salto abismal en comparación con el LCD. Ha quedado más que demostrado en la Steam Deck y en la Nintendo Switch.

Tendremos que estar atentos a los planes de Asus con relación a la ROG Ally 2. Ojo, porque si realmente ve la luz este año, podría generar un efecto dominó en el resto de fabricantes contra las cuales compite.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente