La primera temporada de Halo fue una decepción total para los fanáticos. A diferencia de The Last of Us, los creadores de la serie de Paramount+ se alejaron de los principios básicos del juego y propusieron una trama alterna llena de situaciones inexplicables. Eso lo sabe Pablo Schreiber, el actor que interpreta a Master Chief, quien declaró cuál fue el peor error de la producción.

En una entrevista con la revista SFX, Schreiber habló sobre su papel como Spartan y el momento en que peleó con los creadores de la serie para dejar fuera un elemento de la trama. El actor se opuso a la relación amorosa entre John 117 y Makee, una agente del Covenant. Pablo Schreiber sabía que estaba mal y lo expresó a sus superiores, pero no consiguió nada.

“En ese momento sentí que era un gran error y lo argumenté y luché contra ello. Pero soy quien soy. No escribo los guiones. Solo di mi opinión y no fui escuchado”, declaró. La escena en cuestión ocurre en el episodio 8 (Lealtad), cuando John y Makee se besan y tienen sexo en los cuarteles del UNSC ante la mirada atónita de Cortana.

Si bien los productores habían especificado que la historia no sería canon, nadie esperaba que la serie de Halo tomara otro camino. La idea de quitarse el casco, enseñar el culo o tener sexo es lo último que se pensaría de un Spartan entrenado para salvar al mundo. Al final Schreiber tenía razón en oponerse a una historia que no encajaba con el personaje.

La segunda temporada de Halo se enfocará en la caída de Reach

Halo tendrá una segunda temporada en Paramount+, aunque sin la participación de Kyle Killen y Steven Kane como showrunners. Tampoco estará Kiki Wolfkill, exdirectora de proyectos transmedia de 343 Studios y responsable de supervisar el desarrollo de la serie.

A juzgar por el primer tráiler, la nueva temporada de Halo será más oscura que la anterior. Las fuerzas del Covenant se preparan para atacar Reach, por lo que veremos mucha acción y peleas entre Master Chief y la raza alienígena que planea destruir a la humanidad. El avance muestra escenas del ataque en la ciudad, los Elite con su espada de energía y algunos segundos del famoso anillo Halo.

La segunda temporada de Halo se ubicará en la misma línea de tiempo (Silver Timeline), por lo que los sucesos no encajarán con lo que vimos en Halo: Reach. El conflicto es diferente, puesto que la pelea es impulsada por el deseo del Covenant por hacerse de la piedra angular. Otro elemento que influirá en la historia es Makee, quien posee la habilidad de interactuar con tecnología Forerunner, como Master Chief.

Halo estrenará su segunda temporada el 8 de febrero de 2024 en Paramount+. La serie estará a cargo de David Wiener (Fear of the Walking Dead, Brave New World), mientras que Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor y prácticamente todo el reparto de la primera temporada estará de regreso.

