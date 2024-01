ElXokas vuelve a ser noticia. Afortunadamente, esta vez no ha sido por congelar basura, aunque sigue siendo por algo poco saludable. La conformación de su nueva casa. De hecho, la casa de ElXokas es un claro ejemplo de que algo caro no tiene por qué ser confortable. Posiblemente no es culpa de los arquitectos ni de los constructores. Así la ha querido él. Sin embargo, las redes se han llenado de personas alertando de las red flags de la vivienda.

No son pocas, según el hilo publicado en X (antes Twitter) por el arquitecto Pau M. Sin embargo, en lo referente a la salubridad del lugar, podemos mencionar sobre todo dos: la oscuridad y la ausencia de ventanas en algunas estancias.

Bueno, al hablar de oscuridad hacemos referencia a la luz natural. En realidad, la casa de ElXokas está muy bien iluminada. Pero en su mayoría utiliza luz artificial, mayoritariamente focos similares a los de un plató de televisión. Esto puede resultarle útil para su trabajo, es posible, pero no tanto para su salud. O para la de sus invitados, pues es precisamente la habitación de invitados la que peores condiciones tiene. Pero vayamos paso a paso.

La iluminación de la casa de ElXokas

En realidad, la casa de ElXokas tiene ventanas. En el tour que ha hecho el streamer para enseñarla se puede ver que hay varios ventanales de gran tamaño. Sin embargo, a pesar de ser de día, como puede verse cuando enseña la terraza, tiene las persianas bajadas y las estancias iluminadas con una gran cantidad de bombillas y focos.

Si bien muchas de esas bombillas tienen luz cálida, también hay bastantes focos con luz más blanca. En general, todo esto no resulta beneficioso para la salud, por cómo afecta a los ritmos circadianos. Estos son los ritmos que regulan muchas funciones fisiológicas que se suceden en ciclos de 24 horas. De estas funciones fisiológicas, el mejor ejemplo es el sueño. Lo normal es dormir todos los días, más o menos a la misma hora, por lo que se hace de forma periódica, con esta regularidad.

Estos ritmos se regulan a través de la luz que llega a una región cerebral, llamada núcleo supraquiasmático, a través de la retina de los ojos. Si se detecta que es de día, se inhibe la secreción de la hormona melatonina, encargada de impulsar el sueño. En cambio, cuando la luz cae y se detecta que es de noche, llega el momento de dormir, de manera que se empieza a liberar más melatonina.

¿Qué pasa si no nos exponemos a la luz del día como parece que ocurre en la casa del Xokas? Básicamente, que nuestros ritmos circadianos no se regulan adecuadamente, de manera que se dificulta el sueño y se producen síntomas como cansancio, irritabilidad o problemas del estado de ánimo. Todo esto a corto plazo. A largo plazo se pueden desencadenar otros problemas de salud, como el cáncer.

No es un trabajo cualquiera

Alguien con un trabajo como el de ElXokas pasa mucho tiempo en casa. Por eso, es importante que su vivienda tenga mucha iluminación natural. O, en su caso, que la luz artificial se corresponda con las horas del día. Es decir, de día una luz más blanca y de noche una más cálida. Esto es así, porque la luz azul, más blanquecina a la vista, es la que inhibe la melatonina. No obstante, sigue siendo esencial intentar, en la medida de lo posible, que la iluminación sea natural.

La luz natural es esencial para regular los ritmos circadianos. Crédito: Rob Wingate (Unsplash)

¿Qué pasa con el cuarto de invitados?

El cuarto de invitados, así como otras estancias de la casa de ElXokas, no tiene ventanas. Ya no se trata de que tenga la persiana bajada. Es que no hay ninguna ventana. Por eso, a la falta de iluminación habría que sumar la ausencia de ventilación.

Cuando pasamos mucho tiempo en una habitación, se acumulan humedad y dióxido de carbono de nuestra respiración. También si la persona en cuestión fuma, se acumulan sustancias nocivas procedentes del tabaco. Y, por supuesto, en cualquier hogar es normal que se amontonen humos procedentes del cocinado, polvo, ácaros y microorganismos de todo tipo. Todo esto es normal en una casa, forma parte de la composición de su aire. Por eso, se debe mantener un equilibrio con el aire del exterior a través de la ventilación. Basta con abrir las ventanas una media hora al día para que entre oxígeno, el aire se renueve y parte de esas sustancias antes mencionadas salgan al exterior.

De hecho, si se puede formar una corriente de aire abriendo todas las ventanas de la casa a la vez, mejor que mejor.

Si esto no se hace adecuadamente, es más fácil que se acumule humedad, que puede provocar la aparición de moho. También empeoran las alergias, así como otros problemas respiratorios, y pueden producirse enfermedades a causa de los posibles patógenos del aire. Esto no ocurre siempre, claro, pero si hay alguien enfermo en casa la ventilación es aún más esencial.

Por eso, un dormitorio siempre debe tener ventanas. Si no, ni siquiera puede considerarse como tal. La habitación de invitados de la casa de ElXokas no invita a la comodidad a sus visitas, que tendrán una pantalla gigante, una cama enorme, aire acondicionado y un baño para ellos solos, pero no algo tan esencial como una ventana para regular sus ritmos circadianos y respirar mejor.

