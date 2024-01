La próxima gran apuesta de OpenAI sería golpear a Google donde más le duele: la integración nativa de sus servicios en Android. Según reporta Android Authority, los de Sam Altman están trabajando en una opción para que los usuarios puedan reemplazar el Asistente de Google con ChatGPT en sus móviles.

Así se desprende de algunas pistas halladas en el código de la versión 1.2023.352 de ChatGPT para Android. El archivo APK incluye una nueva actividad que apunta a una función para invocar al chatbot y realizar consultas a través de la voz. Todo esto, sin necesidad de abrir la app dedicada.

La actividad en cuestión, identificada como com.openai.voice.assistant.AssistantActivity, está desactivada de forma predeterminada. Al activarla, Android Authority explica que es posible "despertar" a ChatGPT por encima del Asistente de Google, utilizando los mismos comandos.

Esto significa que, por citar un ejemplo, si mantienes pulsado el botón central de los controles de navegación de tu móvil Android —el que permite regresar a la pantalla principal—, en lugar de activarse el Asistente de Google, aparece la animación que ChatGPT usa en su app cuando quieres hacerle una consulta utilizando la voz. Eso sí, aún no aparece una opción para invocar al chatbot usando palabras claves, a lo "Ok, Google".

De hecho, en un vídeo compartido por el citado medio se aprecia que la animación se ejecuta en la parte inferior de la pantalla y funciona por encima de cualquier aplicación que se encuentre abierta. Pero, si bien aparecen en pantalla las indicaciones "Conectando" y "Escuchando", la versión del chatbot como asistente todavía no funciona.

Esto seguramente se deba a que OpenAI todavía no ha terminado de desarrollar las características necesarias para que ChatGPT pueda reemplazar al Asistente de Google como asistente virtual por defecto en Android. No obstante, la presencia de un archivo XML con múltiples etiquetas y referencias a esta función también dice presente en el APK del chatbot. De modo que podría ser solo cuestión de tiempo hasta que veamos esta opción disponible.

ChatGPT pone al Asistente de Google en el punto de mira

Google Assistant

Ojo, que al tratarse de una opción en desarrollo, siempre existe la posibilidad de que OpenAI cambie de estrategia y desista con su lanzamiento. Aunque personalmente no creo que eso suceda. Una apuesta tan grande parece lógica para expandir el alcance de ChatGPT y poner en verdaderos aprietos a Google.

Después de todo, es un hecho que los de Mountain View trabajan en una versión de su asistente potenciada por Bard. Por ende, estamos hablando de una hipotética competencia directa entre dos de los chatbots de inteligencia artificial más avanzados de la actualidad.

También es una realidad que los de Sam Altman hoy parecen ser los únicos con una tecnología lo suficientemente fuerte —y de gran aceptación entre el público— como para plantarse como una alternativa real al Asistente de Google a través de ChatGPT. Samsung lo intentó en su momento con Bixby, pero quedó rápidamente en el olvido, mientras que Amazon tampoco pudo imponer a Alexa como una alternativa de adopción masiva en Android.

OpenAI sabe que es muy difícil que los usuarios cambien los servicios activados de forma predeterminada en sus dispositivos. Algo que no solo sucede en Android, sino a nivel general. Es por ello que debe demostrar que ChatGPT es una alternativa rápida, completa y eficiente al Asistente de Google. Pero eso no es todo. También tiene que probar que el público no perderá la integración con otras apps o servicios si abandonan la opción establecida por defecto. Estaremos atentos a las novedades.

