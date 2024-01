Tu iPhone está diseñado para que todo funcione como un reloj suizo. Es decir, que debas dedicarle el menor tiempo posible a configurar y cambiar opciones. Y esto afecta a todos los niveles del dispositivo y de su software. Puede que no siempre el resultado sea el deseado, pero en la mayoría de los casos, se suele cumplir. Sin embargo, hay hábitos heredados del pasado y que aunque pretenden dar solución a un problema, en realidad empeoran las cosas. Un ejemplo es la creencia de que cerrar aplicaciones en iPhone ayuda a que funcione más rápido y consuma menos batería.

Es lógico. Y tiene sentido. Cerrar pestañas hace que tu navegador web consuma menos memoria. Tener muchas aplicaciones abiertas hace que tu PC o Mac rinda más lento. Pero en Android o iOS, no siempre es así. El funcionamiento de iOS y del propio iPhone es distinto al de un ordenador o Mac al uso. Y aunque hay quien piensa que tener muchas aplicaciones en segundo plano ralentiza tu iPhone, la respuesta es que no es tan simple. Y en la mayoría de ocasiones, cerrar aplicaciones no ayuda.

Cerrar aplicaciones en iPhone está pensado únicamente cuando “una app no responde o está bloqueada”. Pero si te preocupan las aplicaciones en segundo plano, el rendimiento de tu teléfono o la duración de la batería, hay otras soluciones más efectivas. Así que vayamos por partes y pongamos fin a esta creencia tan extendida.

Cómo cerrar aplicaciones en iPhone

Empecemos por el principio. A diferencia de Windows o macOS, las aplicaciones en iOS no tienen un botón de cierre. Y en realidad, no se pueden cerrar. En todo caso, puedes “forzar el cierre”. Un detalle sin importancia, pero que ya nos da una pista de por qué no es recomendable cerrar aplicaciones en iPhone como solución para todo.

Para cerrar o forzar el cierre de una app en iOS o iPadOS:

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro de la misma. Verás las aplicaciones abiertas en forma de ventanas flotantes. Desliza el dedo hacia los lados para buscar la aplicación que quieres cerrar. Las apps están ordenadas de uso más reciente a menos reciente. Cierra la app en cuestión deslizando su vista previa hacia arriba.

En modelos anteriores a iPhone X, con botón de inicio físico, tendrás que pulsar ese botón dos veces para ver las aplicaciones en vista previa y luego deslizar el dedo hacia los lados para ver qué app vas a cerrar. Para cerrarla, como vimos antes, basta con deslizar la app hacia arriba.

Por qué no deberías forzar el cierre de una app

Ahora que ya sabemos cómo cerrar aplicaciones en iPhone y para qué sirve hacerlo, veamos por qué no es recomendable forzar el cierre de aplicaciones. O mejor dicho, por qué no sirve cerrar aplicaciones para eso que estás pensando: mejorar el rendimiento del dispositivo o ahorrar batería suelen ser los motivos que mueven a muchos a cerrar aplicaciones en segundo plano. Las razones nos las da un usuario de la Comunidad de Apple, un foro abierto a todo el mundo y en el que podemos encontrar soluciones a problemas relacionados con Mac, iPhone, etc.

El usuario Lawrence Finch explica que, en realidad, las aplicaciones en segundo plano no están funcionando realmente. Están suspendidas. Así que apenas consumen recursos. El usuario destaca especialmente el uso que hace iOS de la RAM. Cerrar aplicaciones en iPhone no “limpia” la RAM. El propio sistema operativo asigna RAM a las aplicaciones. En concreto, afirma que “si tienes 100 apps listas en el menú de vista previa, solo las 3 o 4 más recientes consumen RAM”.

Es más. Abrir de nuevo una app consume más batería y CPU que “reanimarla” cuando está suspendida. Ya que cargar de cero una aplicación cerrada implica poner en marcha distintos elementos que ya estaban cargados, pero suspendidos, cuando no estábamos haciendo uso de esa app. En resumen. Es mejor dejarle a iOS la tarea de gestionar recursos y aplicaciones. Tú solo preocúpate de disfrutar de tu iPhone.

¿Qué ocurre con AirPlay o WhatsApp?

Claro está, hay excepciones. Servicios como AirPlay, conexiones Bluetooth o llamadas VoIP, aunque funcionan en segundo plano mientras podemos usar más aplicaciones, sí consumen batería y memoria. Pero cuando están en uso. Así que no tiene sentido cerrarlas en uso. Y cuando dejamos de usarlas, se mantienen en suspenso hasta que sean requeridas de nuevo.

¿Qué ocurre con aplicaciones como WhatsApp, Tiempo, Mail o Instagram? Hay apps que nos muestran información actualizada cuando las abrimos en primer plano. O que nos avisan de un mensaje o correo electrónico aunque no las tengamos delante. ¿Significa esto que están en segundo plano consumiendo recursos? En el foro especializado StackExchange nos dan la respuesta. Este tipo de apps realizan peticiones a iOS para conectarse a sus respectivos servidores. Pero no implica que toda la app esté en funcionamiento. Por lo que estas peticiones consumen muy poca batería y CPU. Y no son peticiones constantes. Se producen cada pocos segundos, minutos, horas o una vez al día.

Entonces, ¿qué hago si mi iPhone va lento?

Un motivo por el que hay quien recomienda cerrar aplicaciones en iPhone es que el teléfono va lento. En un PC o Mac, tiene algo de sentido. A menos programas en marcha, más recursos disponibles. Pero iOS no funciona así. Si tu iPhone va lento, la primera solución consiste en reiniciarlo. Así harás limpieza de la memoria y todo volverá a ponerse en marcha. En este caso, el clásico “apagar y encender” funciona en ordenadores y también en dispositivos móviles.

Actualizar el sistema operativo de iPhone y las aplicaciones, desinstalar apps que no utilizas o hacer limpieza de fotos, videos y conversaciones de WhatsApp o Telegram también puede ayudar a que tu teléfono funcione mejor.

¿Y qué hago si la batería dura poco?

Cerrar aplicaciones en iPhone no hará que la batería dure más. Al revés. Si tienes problemas con la batería de tu teléfono, primero comprueba su estado de salud. ¿Está en buena forma o el paso del tiempo le ha pasado factura? Actualiza iOS y las apps para mejorar su rendimiento. Y reinicia de vez en cuando para que todo vaya como la seda si ves que el consumo es excesivo.

También puedes comprobar dónde está el problema de la batería mirando en Ajustes > Batería. Ahí verás cuánto duró la batería en las últimas 24 horas y en los últimos 10 días. Tal vez sea por culpa de una aplicación en concreto. En especial si se trata de videojuegos o de apps para ver videos o escuchar música. Es inevitable que consuman más batería que el resto.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente