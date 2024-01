Astro siempre ha sido sinónimo de audio de gran calidad para el gaming. No por ello, históricamente, han sido los auriculares más utilizados en el competitivo, y durante mucho tiempo, el símbolo de la CDL. No obstante, la llegada de la nueva generación cambió el panorama del audio. La desaparición del audio óptico limitó enormemente su compatibilidad con las nuevas consolas, dando paso a la popularización de otras marcas, como los Audeze Maxwell (ahora propiedad de Sony), que en estos primeros años de PS5 y Series X se han popularizado bastante en el apartado competitivo.

Bajo el paraguas de Logitech G, la división de gaming de alta calidad de Logitech, la compañía lanzó los Astro A30, unos auriculares formidables, pero lejos del símbolo que representaron los A40 y los A50 en la generación anterior. Ahora, Logitech ha puesto en el mercado los que, sobre el papel (y fuera del él) son los mejores auriculares gaming del mercado, y no solo por calidad de audio, también por prestaciones y compatibilidad: los Logitech G Astro A50X.

Los Astro A50X son los herederos de los mejores auriculares de la generación anterior. los A50. Misma propuesta estética, pero con un enorme valor añadido. Logitech ha mejorado estos auriculares con las propuestas que hemos ido viendo en el pasado en muchos de sus productos, y además los ha dotado del mejor micrófono integrado en unos auriculares de todo el mercado.

No solo mantienen la estética de los antiguos Astro, también ofrece una compatibilidad absoluta con el PC, la Xbox y la PS5, añadiendo soporte para Bluetooth. Para todas las plataformas, la integración es nativa: son los únicos auriculares con compatibilidad total con mix de chat/audio de la PS5, y lo son además ofreciendo salida en 4K a 120hz, audio de 24 bits, Bluetooth y ecualización en tiempo real.

A50X: auriculares para la nueva generación

El secreto de los A50X está en su base. Además de cargar los auriculares, sirve de hub HDMI. Puedes conectar todas las consolas al mismo tiempo a su base, utilizando un solo puerto HDMI de tu TV o monitor. La base hace passthrough de vídeo por el HDMI y extrae el audio, sin delay y sin imput lag. Esto permite mantener la compatibilidad de vídeo nativa de las consolas, incluyendo ALLM, VRR, HDR y Dolby Atmos en el caso de Xbox Series X, y audio de 24 bits en las consolas y PC. El usuario puede elegir, no obstante, no usar las capacidades de vídeo de la base. Los Astro A50X permite conectar también las consolas simplemente a USB, pero por limitaciones de las mismas, el audio será a 16 bits y no tendrás mix chat/juego en el caso de PS5.

Con un solo toque en los auriculares, podrás cambiar entre la Xbox, la PS5 o el PC, y la base cambiará automáticamente la salida de vídeo correspondiente a la fuente. Además, no limita las capacidades del HDMI-CEC, por lo que podrás encender tus dispositivos desde la TV y viceversa, pero no desde los auriculares al cambiar de fuente. Otra de las bondades de conectar las consolas por HDMI es que te permitirá configurar la PS5 como 7.1, con mix de chat/juegos y ofrece compatibilidad total con Dolby Atmos en el caso de la Xbox (la base incluye una licencia para poder usar la app de Dolby totalmente gratis).

Ni el diseño de la base ha cambiado como tampoco el de los auriculares. Sigue siendo uno de los más cómodos del mercado y con uno de los diseños más característicos que hay. Al no cambiar su diseño, los A50X mantienen la compatibilidad con almohadillas magnéticas de terceros como las Wicked que se usan en competitivo. Además, Logitech ha solucionado el problema que hacía que la banda superior se desprendiese con el tiempo.

Dolby Atmos y ecualización paramétrica

La eliminación del audio óptico también dice adiós al botón surround audio de los A50 anteriores. Ahora ese botón es para el Bluetooth, con el que podremos conectar los Astro A50X a cualquier dispositivo compatible, desde un smartphone hasta un Apple TV o un equipo de audio. Además, permite el audio simultáneo: podemos escuchar el audio de la PS5 a la vez que contestamos una llamada en el móvil. Aquí un apunte importante: el Bluetooth no está en los auriculares, sino en la base, por lo que el rango de escucha queda limitado a estar relativamente cerca. Nada de sacarlos de casa. El rango es amplio, pero muy enfocado a la escucha en la misma habitación. Es más un complemento que una funcionalidad que vayas a usar todo el tiempo.

Su integración con el resto de productos de Logitech también dice adiós al Astro Command Center. Ahora los auriculares se configuran y gestionan desde la app de Logitech G Hub, disponible en PC y en Mac, así como en dispositivos móviles. Ofrece la posibilidad de modificar cada uno de los aspectos de los auriculares, desde el tono lateral hasta la iluminación de la base, y es el punto de reunión para todas las ecualizaciones.

Logitech G Hub permite añadir EQs personalizados, tanto para el micro como para el propio audio, incluyendo opciones de ecualización paramétrica avanzada para el audio o funciones cancelación de ruido para el micro. Respecto a Logitech G Hub un apunte importante: pese estar disponibles tanto en el PC como en al móvil, las configuraciones se guardan en los auriculares y no permite usar ambas versiones de la app a la vez: los Astro A50x utilizarán siempre la última configuración aplicada, por lo que el móvil sobreescribirá al PC y viceversa.

Respecto a los EQ, Logitech nos ha confirmado las que los EQ de terceros, como los de la app de Dolby Atmos en el PC o en la Xbox, no anulan los de los A50X, sino que conviven ambos, por lo que es importante a tener en cuenta si buscas una EQ especifica para un juego concreto. En PS5 no tienes que preocuparte, puesto que Sony no ofrece en su consola compatibilidad de Atmos para auriculares.

Los Astro A50X ofrecen un sonido sobresaliente y el mejor micro del mercado

En cuanto a la calidad de audio, poco que objetar. Siguen siendo tier S en lo que respecta a calidad de audio para gaming, sobre todo en competitivo. La firma de sonido es más parecida a los de los PRO X 2 de Logitech que a los anteriores A50 o A4oTR con MixAmp. El sonido es bastante detallado en casi todas las frecuencias, con buenos bajos que ofrecen una gran inmersión, pero que querrás reducir si juegas a FPS competitivos. La EQ paramétrica permiten personalizar enormemente la firma de sonido, y gracias a la calidad de sus drivers de grafeno, abren un enorme abanico de posibilidades.

El sonido nada más sacarlo de la caja es muy bueno, pero su EQ lo hemos encontrado bastante plano, por lo que querrás dedicar un tiempo a personalizarlo a tu gusto, sobre todo para juegos en los que el audio es fundamental. Si juegas a Warzone, empieza por ajustar el mix del juego a Cine en casa, baja un par de dB en el rango bajo y ajusta hacia arriba la frecuencia de los 110-125hz (prueba +6 3.5 Q), verás la diferencia respecto a escuchar los pasos. Si usas Dolby Atmos, asegúrate de usar el modo juego, pero dejar el resto de los filtros desactivados dentro de su app. No obstante, estamos preparando una lista con los mejores EQ para los A50X para usar en los juegos competitivos más populares: Valorant, Call of Duty, The Finals, Tarkov....

Respecto al micro de los A50X, Logitech ha puesto en el mercado el mejor micrófono disponible en unos auriculares del mercado. No tienen competencia. Ni los Audeze Maxwell ni ninguno de los auriculares de gama alta con compatibilidad para consolas llegan a la calidad de audio que ofrece el micrófono de los A50X, y está al nivel de muchos micros dedicados que valen cientos de euros. Además, permite añadir filtros para cancelar el audio externo que se pueda meter, como el del teclado (el micro es omnidireccional). Es quizás el punto más sorprendente de estos auriculares, y deja el listón muy alto para cualquiera que quiera sacar al mercado unos auriculares de gama alta con micro integrado. Un enorme 10 para Logitech en este apartado. Además, siendo unos A50, incluyen la función de mute automático cuando deslizamos el micrófono hacia arriba. Algo que, por cierto, está integrado en los propios auriculares y funciona en todas las plataformas.

Respecto a la autonomía, Logitech promete 24 horas de audio, pero en función del volumen y del uso de los auriculares están más cerca de las 18-20 horas que del día completo. No obstante, se cargan bastante rápidos en su base (sin tener carga rápida), y generalmente no creo que vayas a tener ninguna queja con su autonomía.

Astro A50X: ¿merecen la pena?

Los Astro A50X son, a día de hoy, los mejores auriculares gaming que puedes comprar. Su compatibilidad nativa con PS5, Xbox y PC, así como su soporte para los últimos estándares de vídeo y Dolby Atmos, hacen de los A50X la mejor opción si juegas en más de un sistema. El Bluetooth es un añadido genial, pero es sin duda en su sobresaliente micrófono donde más destaca. La calidad de audio es magnífica, y su EQ paramétrico abre la puerta a una personalización sin precedentes en unos auriculares, no solo de Logitech, También de toda la industria del gaming. Además, si juegas es PS5 son los únicos que a día de hoy ofrecen mix chat/juego de forma nativa.

Quizás, una de las mayores pegas que podemos sacarle es la ausencia de jack de 3.5mm y lo complicado que puede llegar a ser configurarlo junto con una capturadora de vídeo si quieres hacer streaming más allá del PC. Logitech ha sacado una nueva app para esta tarea que llama Mixline y que facilita mucho elegir la fuente de entrada y salida o la mezcla de audio de varias fuentes. Si haces streaming desde una consola, puede que te encuentres con algún que otro problema en función del modelo de captura y la forma en la que tengas configurado tu sistema.

Por otro lado, su configuración con PS5 hay que seguirla al dedillo si quieres disfrutar de todas sus opciones de forma nativa, pero más allá de estos peros, Logitech ha puesto en el mercado un producto sobresaliente. Su precio, por otro lado, también está muy arriba en la escala de la gama alta del audio gaming: 399 euros.

