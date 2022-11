Astro es, sin duda, una de las referencias del mercado en el segmento de audio para gaming. Sus auriculares son los más utilizados en torneos de eSports, y en el competitivo. No obstante, la compañía lleva tiempo sin actualizar su hardware en lo que respecta a la gama alta. Los Astro A40 y A50 no son totalmente compatibles con la nueva generación sin accesorios externos (como el adaptador HDMI, que no permite 120fps), por lo que muchos gamer estaban esperando una puesta a punto.

Si bien la compañía no ha actualizado los mencionados, sí que se ha sacado de la manga una propuesta más que interesante: los Astro A30. Los nuevos auriculares llegan también dentro del rango de la gama alta para el gaming, pero lo hacen con una propuesta diferente. Deja de lado sus DACs, es decir, los aclamados Mix Amp para dar paso a unos auriculares multidispositivo y con calidad de audio más que aceptable.

Lo interesante de los Astro A30 es que son compatibles, de forma simultánea, con tres fuentes de audio. Es decir, podemos tenerlos conectados a la vez a la consola, al PC y al móvil, y recibir audio de las tres fuentes. Esto es especialmente interesante para usarlos con Xbox o PlayStation, pero utilizar el chat de voz de Discord desde el PC o desde el móvil.

Comprar en Amazon Astro A30 Los Astro A30 son unos auriculares gaming que permiten recibir audio de varias fuentes al mismo tiempo. Ideales para juegos FPS gracias a su perfil, puedes escuchar la consola y el Discord del PC al mismo tiempo mientras recibes una llamada. Totalmente inalámbricos, con gran autonomía y una muy buena calidad de audio, que solo queda empañada por unos micrófonos que no están a la altura de resto de componentes del conjunto. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4 de 5.

Es un cambio de paradigma interesante, puesto que ofrecen una mayor versatilidad para jugar, que es el enfoque principal de estos cascos. Son Bluetooth, pero también lleva conexión USB inalámbrica y jack de 3.5mm. Otro de los puntos fuertes es su autonomía, puesto que prometen hasta 30 horas de juego sin necesidad de una carga. Son compatibles, además, con Dolby Atmos y el audio 3D de PlayStation de forma inalámbrica a través del conector Lightspeed. Eso sí, cada consola lleva su propio adaptador, y la versión para PS5 no funcionará en Xbox y viceversa, pero ambas funcionarán en PC. También con cualquier consola a través de conector 3.5mm.

El diseño es el clásico de la marca. Si bien varían respecto a los A40 y los A50, son igual de cómodos y mantienen la forma cuadrada. En esta ocasión no hay patillas de metal, están totalmente fabricados en plástico, pero con una construcción bastante sólida. No obstante, permiten, al igual que los A40, intercambiar las tags o reemplazar de forma magnética las almohadillas de las orejas. Astro además incluye todo lo necesario en la caja. El cable de carga, el conector USB Inalámbrico, el cable multilínea de 3.5 mm, los propios auriculares y una funda rígida de transporte.

Astro A30: un diseño exquisito con audio sobresaliente pero voz mediocre

Los Astro A3o llevan todos los controles en el propio auriculares, tanto el volumen como el mixer de chat de juego (solo compatible con Xbox y PC) están integrados en un joystick, e incluye un botón físico de mute, aunque también se pueden silenciar desde el mando.

Respecto a la calidad de audio, los Astro A30 tiene un apartado sobresaliente pero otro mediocre. El audio es muy bueno, e incluso por encima de la media de su precio. Algo menos de bajos que los A40, pero un sonido menos comprimido y más nítido que los A50 (muy interesante toda vez que estos son la gama más alta). Aunque no son compatibles con el Astro Command Center ni con los perfiles específicos o la ecualización avanzada, se pueden equilibrar a través de la app móvil de Logitech G. Que también se puede usar para aplicar otras configuraciones al los auriculares o guardar un perfil de audio por cada juego.

El apartado mediocre está en su micrófono. O mejor dicho, micrófonos. Los Astro A30 tiene un micrófono integrado y uno tipo Boom. Ninguno de los dos llegan a la calidad de los micros de los A50 o A40, pese a que esto tienen uno a sus espaldas. Son mejores que muchos auriculares, pero desde luego bastante mediocres para esta gama de precio. Aunque incluye dos micrófonos, solo tiene un activo en cada momento.

O bien el interno o bien el Boom. Y siempre que este último, que es extraíble, esté en el auricular, se utilizará por defecto. La app permite ajustar el tono lateral o la cancelación de ruido, pero aun así la calidad es bastante pobre, tanto por el 3.5mm como por el USB Lightspeed. E incluso, peor, por Bluetooth, con muchísima compresión. No hubiera estado de más que, al tener dos auriculares, se usase el segundo para mejorar la calidad o mejorar la cancelación de ruido, de una forma similar a los Pulse 3D de Sony, que usan este sistema.

Es quizás el apartado más pobre de estos Astros A30, que destacando tanto en calidad de audio, dejan un apartado tan importante como el micro a un nivel tan bajo. No estamos pidiendo la calidad del micro Blue compatible con los A40, pero si algo mejor de calidad en el micro, al menos, en el Boom. Incluso con este último se cuela mucho ruido ambiente, la respiración o los ruidos del teclado, pese a que se active la cancelación.

Es algo que se nota bastante, sobre todo teniendo en cuenta que hay auriculares con mejores micro por la mitad de precio. Y máxime cuando también están pensando para el juego en movilidad, dónde el ruido ambiente es mucho mayor. Nosotros hemos probado todas las configuraciones posibles, y aunque se puede mejorar en el ordenador un poco usando software de terceros, en consolas y móvil se notará especialmente pobre, sobre todo usado la modalidad de Bluetooth, en la que la compresión es mayor.

Astro A30, ¿merecen la pena?

Poco se le puede reprochar a los Astro A30. Siguen teniendo un sonido espectacular para el rango de precios, incluso mejor que muchos más caros. Tiene un volumen muy alto, con un buen rango dinámico y unos medios bastante buenos. Esto es especialmente bueno para juegos como Warzone, puesto que incluyen un perfil que permite escuchar los pasos de los enemigos sin sacrificar los bajos y el resto de tonos, algo que la mayoría de auriculares hacen, haciendo que el sonido se escuche metálico y saturado. Eso no pasa en los Astro, que aunque recomendamos ecualizarlos para adaptarlos a nuestro gusto, los dos perfiles por defecto, Inmersive y Footsetps, son prefectos para juegos en general y para shooters en particular.

Su autonomía, también muy buena, y con volumen comedido, sobrepasa las 27 horas de duración de batería que promete la marca, aunque depende mucho de si se están usando simultáneamente en dos dispositivos.

Si juegas a shooters en consola, estos son los auriculares que tienes que comprar. Funcionan en todos los dispositivos, incluso puedes utilizar Discord en PlayStation desde el móvil y escuchar el audio del juego. También si quieres utilizarlos en movilidad con la Switch. Si solo juegas en PC y te preocupa la calidad del micro para streaming, quizás en tu caso sea más interesante hacerte con unos A40TR con MixAmp que se pueden encontrar más baratos con descuento. Pierdes las capacidades inalámbricas, pero ganarás en calidad de voz y tendrás acceso a los ajustes avanzados de la app para PC y MAc de Astro.