El Xiaomi SU7, el primer coche eléctrico de la marca china, se presentó oficialmente hoy. El vehículo promete grandes prestaciones y pretende establecerse como un rival de peso para Tesla y Porsche. No obstante, prevalece una incógnita: ¿Cuál será su precio?

Durante el lanzamiento formal del SU7, Xiaomi optó por no brindar precisiones de los precios de sus modelos. Tengamos en cuenta que la compañía introducirá dos variantes —SU7 y SU7 Max—, aunque en principio se esperaba que fueran tres. Además, ya se abrieron las reservas para las primeras unidades bautizadas como Founders Edition, que se entregarán a partir de febrero de 2024.

Pero pese a la falta de un dato oficial con respecto a los precios, han aparecido algunas pistas que son interesantes de comentar. Durante el evento de presentación, el propio Lei Jun, líder de Xiaomi, echó por tierra cualquier posibilidad de que el SU7 sea exageradamente barato.

"Dejen de trolear. El coche no tendrá un precio de 140.000 yuanes. Muestren algo de respeto por la tecnología detrás del automóvil", indicó el fundador de la marca. Vale decir que 140.000 yuanes representan al cambio del día unos 19.700 dólares o 17.760 euros. Por ende, ha quedado descartado que Xiaomi intente ganarse rápidamente un espacio en el enorme mercado chino de coches eléctricos con un precio regalado.

¿A qué precio apuntará el Xiaomi SU7, entonces? CarNewsChina, uno de los medios más confiables sobre el panorama del mercado de la automoción eléctrica en China, especula con que el coche llegará al mercado con un precio inicial que estará ligeramente por debajo de los 300.000 yuanes. Esto equivale a unos 38.000 euros o 42.200 dólares, tomando el tipo de cambio del día.

El precio, la gran incógnita del Xiaomi SU7

Suponiendo que la citada cifra esté en lo cierto, y que el Xiaomi SU7 ofrezca todas las características tecnológicas que el fabricante ha prometido, sería de todos modos un precio rompedor. No olvidemos que la compañía pretende hacerle frente a modelos de primera línea con este vehículo inicial, con nombres como el Porsche Taycan y el Tesla Model S en el punto de mira.

En la presentación, de hecho, Xiaomi comparó el rendimiento del SU7 Max con el del Taycan Turbo y ofreció algunos números demoledores. Por ejemplo, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,78 segundos, y de 0 a 200 kilómetros por hora en 10,67 segundos, cuando el modelo de Porsche puede lograrlo en 2,93 y 11,05 segundos, respectivamente.

Por supuesto que un hipotético precio inicial de 300.000 yuanes seguro apunte al modelo estándar del Xiaomi SU7 y no a aplique a la versión Max. Pero aun así, estamos hablando de un punto de partido mucho más bajo en términos económicos en comparación con los modelos rivales ante los que Xiaomi pretende plantarse.

Hoy en día, el Porsche Taycan eléctrico se vende en China a partir de los 898.000 yuanes. Es decir, unos 114.000 euros o 126.300 dólares al cambio del día. En tanto que el Tesla Model S se comercializa desde los 698.900 yuanes (88.500 euros o 98.300 dólares). Para darle una pizca extra de contexto, el Taycan Turbo, el modelo contra el que Xiaomi comparó la performance del SU7 Max, tiene un precio inicial de 1.518.000 yuanes (192.300 euros o 213.500 dólares).

Hasta que Xiaomi no ofrezca datos oficiales sobre el precio del SU7 y el SU7 Max, todo lo que se diga será con base en la especulación. Pero si las proyecciones de un precio inicial promedio de 40.000 dólares/euros para el modelo estándar se cumplen, puede ser un auténtico bombazo. Siempre y cuando ambos modelos brinden las prestaciones que prometen, claro.

El Tesla Model Y fue el coche eléctrico más vendido en China en la semana del 18 al 24 de diciembre. Este modelo tiene un precio inicial de 266.400 yuanes; es decir, 33.740 euros o 37.500 dólares. Le siguió el BYD Song Plus, que hoy cuesta 209.800 yuanes (alrededor de 26.500 euros o 29.500 dólares). Xiaomi quiere hacerse un lugar entre los principales fabricantes de coches eléctricos a nivel mundial y depende del éxito comercial del SU7 para lograrlo. Estaremos atentos a las novedades formales sobre su precio.

A todo esto, no olvidemos que, al menos por ahora, el Xiaomi SU7 no saldrá de China. La compañía no ha mencionado planes de disponibilidad internacional, y todo apunta a que probablemente nunca lo veamos fuera del gigante asiático. Eso sí, no hay que descartar que la historia cambie a partir de próximos modelos.

