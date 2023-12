X-Men 97, la secuela de la serie animada más popular de los años noventa, ha filtrado a dos villanos que aparecerán durante su primera temporada. La revelación se dio por medio de Hasbro, quien presentó las nuevas figuras de acción oficiales de la serie. En ellas destaca la presencia de Goblin Queen y X-Cutioner, quienes pondrán de cabeza al grupo de superhéroes.

Los villanos debutarán junto a otros personajes emblemáticos, como Magneto o los temibles Centinelas. Si bien Marvel no ha ofrecido información detallada de su participación en la serie, la descripción en la caja de los juguetes arroja que los guionistas piensan retomar algunos arcos narrativos clásicos de la década de 1980 y principios de 1990.

"Goblin Queen, una doble de Jean Grey que sacude a los X-Men hasta la médula, se convierte en una feroz enemiga después de que Mr. Siniestro corrompe su mente", menciona Hasbro.

Goblin Queen X-Cutioner

Goblin Queen, también conocida como Madelyne Pryor-Summers, es un clon creado por Mr. Siniestro a partir del material genético de Jean. Antes de convertirse en villana, "Maddie" se casó con Cíclope y tuvieron un hijo, pero Scott la abandonó cuando descubrió que Jean Grey estaba viva. El trauma ayudó a que Madelyne se transformara en Goblin Queen con la ayuda del demonio S'ym, quien le ofreció poder para dañar a Cíclope.

Por otro lado, X-Cutioner es un mercenario que tiene como misión hacer que los mutantes paguen por sus malas acciones. Este villano es en realidad Carl Denti, un exagente del FBI que descubre de que algunos mutantes dañan a la humanidad sin recibir castigo. Esto lo motiva a convertirse en vigilante y hacer cumplir la ley bajo sus propios términos.

X-Men 97 prepara su llegada a Disney Plus

En la línea de juguetes de Hasbro también encontramos a Magneto, el nuevo líder de los X-Men. Si hacemos memoria, este personaje fue el villano principal de la serie animada, aunque ahora cambiará de bando. Uno de los detalles más destacados del nuevo Magneto es su apariencia, la cual deja atrás el icónico casco y porta el mismo traje del comic The Uncanny X-Men: The Trial of Magneto.

X-Men 97 será una secuela directa de la original y se convertirá en el primer proyecto oficial de los X-Men para Marvel Studios. La serie aborda los sucesos ocurridos tras la muerte de Charles Xavier, quien se despide de los mutantes antes de desvanecerse y emigrar de la Tierra. Ahora el grupo de superhéroes será dirigido por Magneto, quien se enfrentará a Mr. Siniestro, Goblin Queen, X-Cutioner, Callisto, Emma Frost y los Centinelas.

La serie será producida por Brad Winderbaum, Charley Feldman y Beau de Mayo. Marvel echará mano de los actores originales y sumará a otras estrellas, como Jennifer Hale, quien prestaría su voz para Rogue.

X-Men 97 llegará en 2024 a Disney Plus. Por el momento se desconoce la fecha de estreno.

