Windows Phone fue el último gran experimento de Microsoft en el terreno de los móviles. Pese a que contaba con una propuesta novedosa, el sistema operativo nunca tuvo oportunidad frente a iOS y Android y terminó por desaparecer. Hoy un usuario le ha devuelto la vida al instalarlo en una vieja MacBook.

Un video publicado en YouTube por el canal Nobel Tech muestra a Windows 10 Mobile ejecutándose de forma nativa en una MacBook. Aunque esta versión del sistema operativo incluye funcionalidad básica, no es posible ejecutar todas las aplicaciones. Esto se debe a que no reconoce la tarjeta de red o el adaptador de pantalla de la Mac, ya que no cuenta con los controladores adecuados.

En el video podemos apreciar que el sistema permite cambiar valores de apariencia y acceder a algunas opciones del dispositivo. El autor no compartió los pasos a seguir para instalar Windows 10 Mobile en una Mac, por lo que el contenido es meramente educativo y funciona para tener una idea de este OS móvil en un hardware diferente.

Lo más llamativo del video es, sin duda, el modo como las apps se adaptan al tamaño de pantalla. Algunas, como Outlook o Word, tienen el aspecto de escritorio que vemos hoy en día. Esto se debe a que las aplicaciones de Windows 10 Mobile son universales (UWP), por lo que son compatibles con cualquier dispositivo Windows.

Si bien no existe motivo para replicar la hazaña, el video de Nobel Tech ofrece un vistazo a la idea de una plataforma única. Windows Phone nunca pudo capturar a la audiencia, por lo que Microsoft vislumbró a su sucesor como una variante para smartphones capaz de ofrecer la experiencia completa de Windows 10.

Microsoft se arrepiente de haber cancelado Windows Phone

Windows 10 Mobile tenía menos de dos años en el mercado cuando Microsoft consideró que era suficiente. La compañía llegó tarde a la fiesta y los desarrolladores nunca terminaron por apoyarlo, lo que aceleró la venta de su Nokia y su eventual salida de los móviles. Pese a la poca rentabilidad, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, confesó años más tarde que se arrepiente de haber matado a Windows Phone.

“La decisión de la que creo que habla mucha gente (y una de las decisiones más difíciles que tomé cuando me convertí en CEO) fue nuestra salida de lo que llamaré teléfono móvil tal como se definió entonces”, mencionó Nadella en una entrevista con Business Insider. “En retrospectiva, creo que pudo haber maneras de hacerlo funcionar, tal vez reinventando la categoría entre PC, tabletas y teléfonos”.

Windows Phone fue descontinuado a finales de 2017 y alcanzó el final de su tiempo de vida en enero de 2020. Algunos entusiastas mantienen viva la llama de esperanza y utilizan un Nokia 950 XL. Lamentablemente, no hay soporte de Microsoft o de los desarrolladores de apps, por lo que no es posible utilizarlo como alternativa a un iPhone.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente