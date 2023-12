Gérard Depardieu acaba de volver a hundir su carrera aún más de lo que ya estaba. El reconocido actor francés cuenta con un historial muy manchado en lo referido a comportamientos y actitudes con las mujeres. Más de una decena de actrices y compañeras del sector le han denunciado a lo largo de los años por agresiones sexuales. La mayoría de esos presuntos delitos han prescrito, por lo que no se pueden tomar acciones contra él. Pero un nuevo vídeo ha dejado claro una vez más el tipo de persona que es.

El programa Complément d'Enquête del canal France2 ha emitido un vídeo perteneciente a un documental no estrenado del cineasta Yann Moix. En él se puede ver a Gérard Depardieu en un centro de equitación en el año 2018 en Corea del Norte. Entre los comentarios del intérprete se encuentran frases como las siguientes: "A las mujeres les encanta montar a caballo. Sus clítoris rozan la silla. Disfrutan mucho. Son unas zorras". "Tengo una viga en los pantalones", comenta en otro instante. Además, también dirige palabras de carácter sexual hacia una niña de unos 10 años que se encontraba en el lugar.

Este vídeo ha causado una enorme indignación tanto en Francia como a nivel mundial. El Ministerio de Cultura de la nación gala está estudiando retirarle la medalla de la Legión de Honor. Se trata de la máxima distinción francesa que se puede obtener, pero Gérard Depardieu apunta a quedarse sin ella. A su vez, el primer ministro de Quebec le ha retirado la medalla de honor. Y es que su imagen pública se encuentra actualmente bajo mínimos, y no solo por las acusaciones de agresiones sexuales y machismo.

A todo ello hay que sumar un exilio fiscal, el cambio de nacionalidad a la rusa o las íntimas amistades que mantiene con líderes políticos como Vladímir Putin o el checheno Ramzán Kadírov. Coincidiendo con la emisión del documental, la actriz Hélène Darras ha decidido denunciar también a Gérard Depardieu por otra agresión sexual durante el rodaje de la película Disco, del año 2007.

La familia de Gérard Depardieu le defiende

Por su parte, la familia de Gérard Depardieu ha querido salir en defensa del actor. En una columna publicada en Le Journal du Dimanche, aseguran que están viviendo una campaña injusta contra su figura. "Nuestro padre/abuelo/tío está siendo sometido a una conspiración sin precedentes. Es víctima de una monstruosa manipulación llevada a cabo por un periodista que no dudó en hurgar en la basura", indican en el escrito, según recoge Le Parisien.

Aunque reconocen estar sorprendidos por las palabras de Gérard Depardieu en el vídeo, señalan que el actor de Cyrano de Bergerac o Astérix y Obélix no es así. "¡En privado, con sus hijos, es alguien sumamente modesto, delicado y hasta mojigato!", continúan. En el texto mencionan que la intención del intérprete no es hacer daño y que no se deben utilizar "provocaciones verbales para sustentar otras acusaciones". Además, recuerdan que ya pidió disculpas por sus comportamientos en su momento en una carta publicada en Le Figaro.

