Durante años, cuando algo se tenía que arreglar en España y tardaba mucho, se solía decir que estaban esperando unas piezas de Alemania. Hoy, cuando algo tiene que llegar y se demora, decimos que es porque viene de China. Precisamente, durante la pandemia de COVID muchos descubrieron que la cadena de suministros no era tan resistente como pudiera parecer. Las restricciones obligadas por unos y otros países para evitar la propagación del virus hizo que el transporte por mar de mercancías se viera afectado. Y que lo que tardaba en llegar días, tal vez lo hiciera en semanas o, directamente, no hubiera una fecha concreta. Y los precios han subido, trasladándose a lo que todos pagamos por lo que compramos.

Nos hemos acostumbrado a recibir paquetes en cuestión de horas o al día siguiente. Y si viene de más lejos, no tarda más allá de una semana. Y si tenemos acceso a ropa, electrodomésticos, automóviles, comida y otros productos que vienen de todas partes del mundo es gracias, especialmente, al transporte por mar. Un método que nos recuerda a siglos pasados pero que sigue siendo el más económico. Según qué fuente consultes, el porcentaje de dependencia de transporte marítimo con respecto al transporte mundial de mercancías va del 80% al 90%. Vamos, que no tiene rival. Además, como ocurre en otros sectores, el pez grande se come al chico. Y el mercado mundial de transporte marítimo se concentra en unas pocas empresas que cada vez tienen más poder y más beneficios a costa de la economía mundial.

Y eso que gracias al Canal de Panamá y al Canal de Suez, se han acortado mucho las distancias. Precisamente, estas son dos de las principales rutas que sigue el transporte por mar junto al Canal de la Mancha, los Estrechos de Gibraltar, Hormuz y Malaca, los estrechos daneses y, cada vez más, el mar de la China Meridional. Solo en 2020, se transportaron por todo el mundo más de 1.850 millones de toneladas de mercancías marítimas. Y si juntamos la capacidad de transporte de toda la flota mundial, alcanza la cantidad de 275 millones de toneladas. La gran pregunta es, ¿qué empresas están detrás de todo este movimiento o transporte marítimo de mercancías?

Maersk, el gigante danés

Si te has fijado en los gigantescos contenedores que transportan los barcos de mercancías, en más de una ocasión te habrás topado con el nombre Maersk. Conocida como Maersk o Moller-Maersk, esta empresa es el buque insignia de un grupo que opera en sectores como el transporte o la energía. En 2021, controlaba el 15% del transporte mundial por mar. Y en noviembre de 2022, la cifra subía hasta el 16,3%.

Su origen se remonta a 1904. Fundada por los daneses Peter Maersk Moller e hijo, Arnold Peter Moller, la tercera generación, Arnold Maersk Mc-Kinney Moller, logró convertir Maersk en la empresa de transporte de contenedores por mar más grande del mundo desde 1996 hasta nuestros días. Si bien en 2022 fue superada, por muy poco, por MSC. En 2021, contaba con 95.000 empleados. Y en 2020 apareció como la empresa número 622 de la lista de compañías más grandes del mundo según Forbes.

MSC, transporte marítimo desde Italia

MSC es el acrónimo de Mediterranean Shipping Company, Compañía Marítima del Mediterráneo. Aludiendo a su nombre, fue fundada en Italia en 1970 por Gianluigi Aponte. Pero desde 1978, su sede está en Suiza. El grupo que engloba la empresa tiene más de 150.000 empleados. Y aunque es muy conocida por sus negocios de ocio y su flota de cruceros, en 2022 logró adelantar por la mínima a Maersk en volumen de capacidad. Mientras que la danesa tenía a principios de 2022 4.282.840 contenedores, la italosuiza contaba con 4.284.728 contenedores. Y con 570 barcos de transporte de contenedores.

Así, mientras que Maersk controla el 16,3% del mercado mundial de transporte por mar, MSC domina el 17,5% de ese mercado. Sin embargo, apenas hay rivalidad entre ambos gigantes del transporte marítimo. Desde 2015, ambas tienen acuerdos de cooperación a través de lo que han llamado 2M Alliance. El acuerdo tiene una duración inicial de diez años. Aunque es probable que se renueve, como veremos más adelante. Básicamente porque la competencia también tiene sus propias alianzas.

Precisamente, durante un tiempo, 2M Alliance cooperó también con HMM, que en 2019 se fue a THE Alliance, otro de los grandes acuerdos entre navieras del transporte. Por lo demás, en la actualidad 2M Alliance también tiene acuerdos con ZIM, unanaviera israelí, en mercados concretos.

CMA, la naviera francesa

CMA o CMA CGM es una empresa francesa de transporte de mercancías y tercera en el ranking de finales de 2022. Su cuota de mercado mundial es del 13%. Fue fundada en 1978 por Jacques Saadé y tiene su sede en Marsella, localidad francesa que cuenta con uno de los puertos más importantes de Europa. Aunque, en realidad, su origen lo encontramos en el siglo XIX con la unión de empresas marítimas anteriores. Por un lado, MM (Messageries Maritimes) nacida en 1851 y CGM (Compagnie Générale Maritime) en 1855. Ambas tenían participación del Estado Francés, que en 1974 las fusionó. Y en 1996, CMA adquirió CGM.

Su flota de 2021 era de 566 barcos de transporte de mercancías y más de 4,5 millones de contenedores. Y volviendo al tema de las alianzas o acuerdos entre empresas navieras, CMA forma parte de la alianza conocida como Ocean Alliance. Esta alianza se gestó en 2017, dos años después de la alianza entre los dos primeros gigantes del transporte marítimo.

En la actualidad, Ocean Alliance engloba CMA CGM pero también COSCO Shipping, OOCL (comprada por COSCO en 2018) y Evergreen. El acuerdo inicial era para cinco años, pero a principios de 2019 se renovó hasta 2027. Gracias a esta alianza, la francesa CMA CGM puede operar también en otros mercados como Asia y Oriente Medio más allá de su cobertura europea.

COSCO, transporte por mar desde China

Creada en 1961, COSCO es el acrónimo de China Ocean Shipping Company. En castellano, Compañía Marítima Oceánica de China. Es una empresa propiedad del Gobierno chino y cuenta con más de 1.100 barcos y más de 1,5 millones de contenedores TEU. De su flota de barcos, 120 son de tipo buque de transporte. Y con datos de 2023, su cuota de mercado es de casi el 11% a nivel mundial.

Como vimos antes, forma parte de la alianza Ocean Alliance. Y al inicio de la misma, se hizo con una de sus socias, la también china OOCL, con sede en Hong Kong y cuyo acrónimo significa Orient Overseas Container Line o Línea de contenedores de ultramar oriental. Su flota es de aproximadamente 10 barcos con una capacidad para 16.000 contenedores, aunque en el futuro el objetivo es ampliar su capacidad a más de 24.000 contenedores e ir renovando su flota de cargueros.

Hapag-Lloyd, el gigante alemán

Dinamarca, Italia (o Suiza), Francia y China. Son los países representados por las cuatro grandes compañías que controlan, juntas, más del 57% del mercado mundial de transporte de mercancías por mar. Pero en esta lista todavía podemos incluir unas cuantas empresas más. Por ejemplo, la alemana Hapag-Lloyd, que tiene casi un 7% de cuota de mercado mundial. Siendo así la quinta más grande.

Fundada en 1970 a partir de la fusión de dos compañías, la Hamburg America Line (1847) y la Norddeutscher Lloyd (1857), tiene una flota oficial de 252 barcos y más de 14.500 empleados repartidos por 137 países.

Otro apunte a destacar de Hapag-Lloyd es que forma parte de la tercera gran alianza entre empresas navieras del transporte por mar. En esta ocasión, THE Alliance. Engloba también a ONE, HMM y a Yang Ming, o por las siglas YML. ONE (Ocean Network Express), japonesa, es la naviera del transporte número 7 por cuota de mercado. HMM es la número 8, de Corea del Sur, y cuyo acrónimo significa Hyundai Merchant Marine. Finalmente, Yang Ming es la segunda naviera más importante de transporte por mar de Taiwán. Y número 9 por cuota de mercado. Juntas, tendrían una cuota de casi el 19% de mercado. Aunque las otras dos alianzas son mucho más potentes en cifras absolutas y porcentajes.

Evergreen, transporte marítimo desde Taiwán

Terminamos esta extensa lista con la compañía Evergreen. Es la sexta empresa más grande del mundo en transporte de mercancías por mar. Y la primera de Taiwán. Su cuota de mercado a enero de 2023 es del 6,3%. Y forma parte de la alianza Ocean Alliance junto a la francesa CMA CGM y las chinas COSCO y OOCL. Juntas, tienen una cuota de más del 30% del mercado global, por lo que son la segunda mayor alianza por delante de THE Alliance y por detrás de 2M Alliance.

Por lo demás, se fundó en 1968 y, en la actualidad, tiene más de 10.000 empleados y da servicio a más de 100 países. Sus rutas están centradas principalmente en el continente asiático, Japón y Estados Unidos, pero también cubre África, Sudamérica y Europa.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente