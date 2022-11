Comprar un nuevo iPhone 14 Pro o 14 Pro Max va a ser complicado durante los próximos meses. Al menos, así lo sugiere Apple. La firma ha enviado un comunicado alertando que los envíos de ambos modelos serán más bajos de lo que anticiparon previamente a causa de las nuevas restricciones de COVID-19 en Zhengzhou, China. Precisamente, la ciudad donde Foxconn cuenta con instalaciones de ensamblaje de ambos modelos.

Apple, en concreto, advierte que las instalaciones de Zhengzhou donde se fabrican los iPhone 14 Pro están funcionando “con una capacidad significativamente reducida”. En consecuencia, “los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos”.

Seguimos viendo una fuerte demanda de los modelos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, ahora esperamos envíos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max más bajos de lo que anticipamos anteriormente y los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos.

Este inconveniente, no obstante, no parece afectar a los iPhone 14 y 14 Plus. Y es que las principales fábricas de ambos modelos están ubicadas en la India como parte de una estrategia de Apple para reducir su dependencia de China.

Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, sin embargo, continúan fabricándose en las instalaciones de Foxconn en Zhengzhou. Ahí trabajan, según The New York Times, 200.000 personas. Muchas de ellas, además, han decidido abandonar sus respectivos puestos de trabajo a causa de las estrictas restricciones para evitar la propagación de contagios de COVID-19. Entre ellas, la de la obligatoriedad de permanecer en las instalaciones, pese a que el nivel de alimentos y suministros es bastante escaso, indica el citado medio.

La demanda de los iPhone 14 Pro y Pro Max es mayor que la de los iPhone 14

Precisamente, el iPhone 14 Pro y la versión Max tienen una mayor demanda que los iPhone 14 y 14 Plus. Apple, de hecho, tuvo que informar a sus proveedores para que suspendieran la producción adicional de 6 millones de iPhone 14 programada para la segunda mitad de 2022. Haciendo, por tanto, que el número de modelos producido sea muy similar al de los iPhone 13 del año pasado.

Las nuevas funciones de los iPhone 14 Pro, como la Isla Dinámica o la cámara de 48 megapíxeles, sin embargo, parecen tener un efecto de atracción para los usuarios que buscan un nuevo iPhone. Algo que obligó a la compañía a solicitar a algunos de sus proveedores que priorizaran la fabricación de estos modelos frente a las versiones más económicas.