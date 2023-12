¿A quién no le gustan los vídeos de gatitos? Incluso quienes prefieren a los perros como mascotas o quienes no tienen ningún interés por compartir su vida con una mascota se derriten ante este tipo de imágenes. Cualquier vídeo de gatitos resulta atractivo, pero ahora hay uno especialmente importante, pues se trata de un mensaje del espacio que ha llegado a la Tierra tras recorrer 31 millones de kilómetros de distancia.

Pero no, no lo han enviado los alienígenas. Sería interesante que compartiesen con nosotros la afición por los vídeos de gatitos, pero no se trata de eso. Este mensaje del espacio iba a bordo de la nave de la misión Pysche, cuando se lanzó el pasado mes de octubre. De hecho, el gato en cuestión, llamado Taters, es la mascota de un empleado del centro JPL, de la NASA.

Ahora bien, ¿qué sentido tiene enviar vídeos de gatitos desde más allá de la Luna? Lógicamente, es un ensayo. La carrera espacial está avanzando a pasos agigantados, por lo que las misiones enviadas desde la Tierra llegarán cada vez más lejos. Si toman muestras, habrá que esperar a que vuelvan a casa para analizarlas. En cambio, cuando se trata de fotografías, lo ideal es poder verlas cuanto antes. Y para eso se necesitan sistemas de envío de información tan eficientes como el láser que han usado estos científicos para hacernos llegar un simpático vídeo de Taters.

Láseres para enviar un mensaje del espacio

Hasta ahora, si se enviaba un mensaje del espacio a la Tierra se hacía a través de sistemas de radiofrecuencia. A distancias relativamente cortas esto no era un problema. Sin embargo, a medida que se ha logrado que las naves lleguen más lejos, se ha comprobado que las comunicaciones se ven muy afectadas.

Por eso, se ha optado por cambiar de tipo de radiación electromagnética. Las comunicaciones por radiofrecuencia utilizaban ondas de radio. Es decir, los datos se modulaban para transformarse en ondas de radio que viajaban por el espacio a gran velocidad. Una velocidad que, al aumentar la distancia, no es suficiente.

El futuro, al menos de momento, está en enviar el mensaje mediante radiaciones en la frecuencia de los infrarrojos. Es decir, a través de láseres. Las radiaciones infrarrojas se transmiten en ondas mucho más estrechas. Eso significa que en un mismo periodo de tiempo la onda habrá hecho su recorrido más veces y, por lo tanto, las estaciones terrestres habrán recibido más datos.

De hecho, según explican desde la página de la NASA, mientras que se tardarían 9 semanas en enviar un mapa completo de Marte a la Tierra mediante ondas de radio, con el láser solo se invertirían 9 días.

Mucho más que vídeos de gatitos

El vídeo enviado desde Psyche, en el que se ve a Taters persiguiendo un láser durante 15 segundos, es mucho más que un simple vídeo de gatitos.

Es una muestra de lo mucho que se puede conseguir con este cambio en las tecnologías empleadas para el envío de mensajes desde el espacio. En total, el vídeo tardó 101 segundos en llegar a la Tierra a una velocidad de 267 megabits por segundo. La señal fue recogida por el telescopio Hale, que la envió al Observatorio de Monte Palomar.

Algo muy curioso es que, según ha explicado a IFLScience uno de los miembros de la misión, Ryan Rogalin, una vez en Monte Palomar, el vídeo se envió al JPL de la NASA a través de internet convencional y tardó más en llegar que desde la nave Psyche a la Tierra.

De este modo, se ha demostrado lo mucho que puede aportar el láser para el envío de información. Ahora bien, aún hay retos por delante, sin ni siquiera salir de la misión Pysche. Esta, actualmente, se encuentra aún muy lejos de su destino. Cuando llegue a este, la distancia podría ser demasiado grande para apuntar con el láser a un telescopio como Hale. En el trayecto, el emisor y el destinatario podrían haberse movido demasiado y sería necesario hacer reajustes.

Todo esto se seguirá estudiando con el tiempo. De momento, sabemos que enviar un mensaje desde el espacio a gran distancia y velocidad es posible. Un gato jugando con un puntero láser es una gran prueba de ello.

