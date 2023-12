Lo que está ocurriendo con Starfield es un caso digno de estudio. Lo nuevo de Bethesda inició su camino con opiniones, en su mayoría, bastante positivas. Era la primera vez, además, que un juego exclusivo de Xbox recibía tanta atención. Ni siquiera Halo Infinite consiguió algo similar. Sin embargo, con el paso de los meses, Starfield se ha convertido en una especie de patito feo, al menos en Steam.

Al momento de escribir esta publicación, las reseñas recientes de Starfield en Steam son "Mayormente negativas". Por su parte, las reseñas generales se encuentran en "Variadas".

Es innegable que, en esta época del año, muchas personas tienen la posibilidad de comprar más videojuegos. Ya sea porque tienen más tiempo por el periodo vacacional, o porque tuvieron la oportunidad de adquirir el hardware necesario para disfrutarlo —consola o PC—.

No obstante, a estos jugadores no les está gustando Starfield. Si nos adentramos a ver las reseñas negativas, encontramos opiniones en común. Muchos coinciden en que la exploración es tediosa y frustrante. Aquí en Hipertextual, aunque nos encantó el juego en términos generales, también precisamos sus puntos negativos. Uno era que explorar planetas podía convertirse en una experiencia aburrida. Sobre todo porque, sí o sí, lo tienes que hacer caminando grandes distancias.

Otros comentarios en Steam señalan la absurda cantidad de tiempos de carga en Starfield, situación que ciertamente ha sido criticada desde el principio. Entrar y salir de la nave, o de cualquier edificio, implica esperar una determinada cantidad tiempo. El problema es que, cuando lo haces tan seguido, empieza a fastidiar.

Aquellos que le han dedicado cientos de horas igualmente coinciden en lo siguiente: llega un momento en que la aventura se hace monótona. Una vez que has completado la historia principal y las misiones de las facciones, las tareas secundarias se vuelven repetitivas. Otros, no obstante, han encontrado en la construcción una propuesta divertida y diferente. Si has llegado a este punto de Starfield, sabrás que los Puestos de Avanzada son casi un juego aparte.

Descartemos el review bombing sobre Starfield

Este cambio tan repentino de opiniones en torno a Starfield ha hecho pensar a algunos que el juego está siendo víctima de review bombing. Sin embargo, esa idea está un tanto alejada de la realidad. A diferencia de Metacritic, donde cualquier persona puede llegar a dejar un comentario negativo y perjudicar la calificación promedio de un juego, en Steam sí existe un filtro. Si no lo has comprado, no puedes publicar reseñas.

Entonces… ¿Qué está pasando? Aunque Bethesda sigue añadiendo mecánicas y mejorándolo técnicamente, las mayores peticiones siguen sin ser atendidas. Por ejemplo, los jugadores que más tiempo le han dedicado siguen esperando un vehículo terrestre que nos permita transportarnos más rápidamente en los planetas. Y los jugadores recién llegados simplemente no encontraron en Starfield una experiencia divertida, y se respeta.

¿Mi opinión? Considero que ciertas reseñas negativas han sido exageradas. Starfield es un buen juego, pero no es perfecto. No podemos decir siquiera que debió ganar el "Juego del año", menos aún entre tantos juegazos que vieron la luz a lo largo de 2023. Pero eso no significa que no se pueda disfrutar. Quizá, al igual que otros títulos de Bethesda, está dirigido a nichos específicos que seguramente le sacarán el máximo provecho a su aventura espacial. Como un fanático de la ciencia ficción, lo sigo considerando una experiencia imperdible...

