La saga Home Alone (Solo en casa en España, Mi pobre angelito en Latinoamérica) es un clásico absoluto. No importa en qué parte del mundo estés, si enciendes la TV durante la temporada navideña encontrarás al menos un canal emitiendo las dos películas protagonizadas por Macaulay Culkin. Aunque esta vez han vuelto a ser noticia por el motivo menos pensado: el cameo de Donald Trump en Solo en casa 2.

El empresario y expresidente de Estados Unidos se refirió a su breve aparición en la cinta de 1992 y aseguró que su presencia ayudó a que fuera un éxito. Este comentario estuvo envuelto en un dardo contra Chris Columbus, el director de ambos largometrajes, quien tiempo atrás aseguró que Trump forzó su aparición en pantalla.

Para quienes no lo recuerden, Donald Trump tiene una pequeña participación en Solo en casa 2, cuando Kevin McCallister ingresa por primera vez al Hotel Plaza de Nueva York. Una vez dentro del lujoso edificio, el personaje de Macaulay Culkin le pide indicaciones para llegar al vestíbulo a una persona. El sujeto en cuestión resulta ser Trump, quien le menciona al niño que debe llegar al fondo del pasillo y doblar a la izquierda.

Si bien la escena con el magnate dura un puñado de segundos, no pasó desapercibida entre el público. Y el propio Donald Trump cree que su figura fue parte crucial del enorme éxito que tuvo el filme. En Truth Social, su red social, lo aseveró sin mayor pudor.

"Hace 30 años (¡Cómo pasa el tiempo!), el director Chris Columbus y otros me rogaron que hiciera un cameo en Solo en casa 2. Alquilaron el Hotel Plaza en Nueva York, del que yo era dueño en ese momento. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo persistentes. ¡Acepté y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y sigue siéndolo, especialmente en la época navideña. La gente me llama cada vez que la emiten", publicó.

Hasta allí nada demasiado raro. Pero la segunda mitad de la publicación de Donald Trump sobre su aparición en Solo en casa 2 es la que ha generado más ruido. "Ahora, sin embargo, 30 años después, Columbus (¿Cuál era su verdadero nombre?) declaró que yo había forzado mi aparición en la película. Nada más lejos de la verdad. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron intimidados o no me querían, ¿por qué me pusieron y me mantuvieron allí durante más de 30 años? Porque fui, y sigo siendo, genial para la película, ¡por eso! ¡Otro chico de Hollywood del pasado que busca una dosis rápida de publicidad de Trump para sí mismo!", completó.

Donald Trump carga contra Chris Columbus por su cameo en Solo en casa 2

La publicación de Donald Trump es curiosa por un par de motivos. Primero, porque deja en evidencia que, pese a su extenso silencio en redes sociales tras terminar su mandato presidencial —salvo por sus rants en Truth Social, claro—, su ego no se ha desinflado ni un poquito. Segundo, porque la acusación de Chris Columbus a la que el empresario responde ni siquiera es nueva.

El comentario del expresidente estadounidense se refiere a lo dicho por el director de Solo en casa 2 como si se tratara de algo actual, cuando en realidad no es así. Las palabras de Columbus salieron a la luz tres años atrás, en diciembre de 2020. Por entonces, el cineasta brindó una extensa entrevista a Business Insider para celebrar los 30 años del estreno de la primera entrega de Home Alone. Y allí fue donde se refirió al caso de Donald Trump.

Consultado sobre cómo fue rodar la escena con el magnate en el interior del Hotel Plaza de Nueva York, Chris Columbus reconoció que su intención original no era incluir a Donald Trump en el corte definitivo. De acuerdo con el director, la escena se grabó porque el magnate exigió su aparición en pantalla para permitir el uso de sus instalaciones.

La decisión de no eliminar el cameo de Donald Trump en Solo en casa 2 se tomó después de ver la buena recepción del público en las proyecciones preliminares, explicó Columbus. Al fin y al cabo, el cineasta reconoció que el magnate tuvo un impacto positivo en el filme, pero que su modo de proceder fue intimidatorio.

Así se lo manifestó a Business Insider:

"En la mayoría de los lugares en la ciudad de Nueva York, solo pagas una tarifa y puedes filmar allí. Nos acercamos al Hotel Plaza, que en ese momento era propiedad de Trump, porque queríamos filmar en el lobby. No podíamos reconstruir el Plaza en un estudio. Trump dijo que sí. Pagamos la tarifa, pero también dijo: 'La única manera de que puedas usar el Plaza es si estoy en la película'. Así que acordamos incluirlo en el filme, y cuando lo proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño: la gente vitoreó cuando Trump apareció en pantalla. Entonces le dije a mi editor: 'Déjalo en la película. Es un momento para la audiencia'. Pero sí que es cierto que forzó su inclusión en la película a través de la intimidación". Chris Columbus

Hoy Donald Trump genera muchísima división. Algo que, ciertamente, se ha potenciado por su carrera política. Sin embargo, sus apariciones en películas y series fueron muy habituales en los años noventa y principios de los 2000.

El empresario fue una figura muy popular en Norteamérica durante varios años, y en Hollywood le sacaron provecho. Además de su cameo en Solo en casa 2, se lo ha visto en El príncipe de Bel-Air, Sex and the City, Spin City, The Drew Carey Show y La niñera, entre muchas otras producciones. Eso sí, no sabemos si en cada cameo hubo algún reclamo forzado como el que mencionó Chris Columbus.

