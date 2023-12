Con el lanzamiento del primer tráiler de GTA 6, ha pasado lo que muchos se temían. Al final del mismo, Rockstar ha confirmado que el juego saldrá en 2025 (si no media retraso) en Xbox Series X|S y PS5… sin hacer ninguna otra mención a plataforma alternativa. Tampoco al PC.

Además, la nota de prensa del anuncio vuelve a confirmar este extremo: "Grand Theft Auto VI llegará a los sistemas de entretenimiento informático PlayStation® 5 y a los sistemas de entretenimiento y juegos Xbox Series X|S en 2025." Como vemos, ninguna mención al PC. Esto viene a confirmar las sospechas de los usuarios. O bien el juego no saldrá en PC, o bien pasará como con GTA V, y eso significa que tendrás que esperar.

¿Cuánto? Pues siguiendo la estela del juego anterior, bastante. Con GTA V, los usuarios de PC tuvieron que esperar dos años para el juego en su plataforma respecto al lanzamiento de consolas. GTA V llegó a PS3/Xbox 360 en 2013 y luego se lanzó para PC en 2015. Pero es que su último lanzamiento, Red Dead Redemption 2 tuvo un calendario similar y se lanzó en consolas en 2018, aunque hubo que esperar bastante menos: su lanzamiento en PC fue en 2019. Nada nos indica a pensar que no pasará lo mismo con GTA 6.

Es probable que tardemos en ver GTA 6 para PC

Y es que la versión para PC era un port diferente a la de las consolas, y ofrecía algunas cosas diferentes, sobre todo en el apartado gráfico del juego: las calles de Los Santos mostraban más gente en las calles, el juego tenía mucho mejor modelado de vehículos, y los jugadores experimentaron una enorme mejora en los efectos de agua y luz. Por no hablar de la posibilidad de jugarlo a 4K... si tu PC podía con ello.

Lógicamente, la potencia no es un problema. Cualquier PC de gama alta podría mover el juego sin problemas a 4K y 60 fps manteniendo el trazado de rayos y el fotorrealismo que se muestra en el tráiler en su versión de consolas.

Así que de momento todo parece indicar que, mientras Rockstar no diga lo contrario, el juego no saldrá en PC, al menos a la vez que las consolas. Quizás, cuando se produzca el lanzamiento de consolas, la compañía confirme un posible lanzamiento de la versión para PC en los años venideros, pero a día de hoy no hay ninguna confirmación.

Dado que las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S apuntan a 2025, una ventana de lanzamiento de 2026 nos parece más o menos realista para el lanzamiento de GTA 6 en PC. Con suerte, de cara al primer trimestre de 2026 y, en el peor de los casos, en el cuarto trimestre. Mientras, eso sí, tienes tiempo para ahorrar y comprar una gráfica nueva. La necesitarás.

