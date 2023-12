Es oficial. Tras años de rumores y especulaciones, Rockstar Games ha publicado el primer tráiler de Grand Theft Auto VI. Luego de una filtración, la casa desarrolladora ha tenido que adelantar los planes y lanzar el video en su canal oficial.

El avance de GTA 6 no decepciona y ofrece a detalle lo que cualquier fanático de la saga espera. Robos, violencia, y superdeportivos; todo ambientado bajo las luces de neón de Vice City, una ciudad llena de excesos que nos cautivó hace más de dos décadas de la mano de Tommy Vercetti.

Una de las cosas más llamativas del tráiler de GTA 6 es la presencia de Lucía, la primera mujer que protagoniza un GTA. El video comienza con un atardecer y muestra a Lucía desde la prisión, la cual asegura que tuvo mala suerte. Posteriormente, vemos una toma general desde la playa de Vice City en donde se aprecia lo enorme que es la ciudad.

Al igual que las entregas anteriores, GTA 6 explora varios escenarios típicos del lugar donde se ambienta. Podremos visitar la costa, pasear en bote por los pantanos o recorrer en coche las partes más emblemáticas de Vice City, un sitio lleno de fiesta, drogas y perdición.

Fiel a su estilo, Rockstar Games retrata la ciudad inspirada en Miami y todos sus personajes. El Vice City de GTA 6 es muy diferente a lo que vivimos en tiempos de la PS2, ya que ha evolucionado para abrazar los nuevos excesos y el avance de la tecnología. Por espacio de algunos segundos, el tráiler se ofrece en una transmisión en directo de TikTok, donde los habitantes comparten lo que ocurre al momento.

Qué sabemos de GTA 6

Hasta ahora se sabe que GTA 6 contará con dos personajes: Lucía y Jason. Durante el tráiler, Lucía le dice a su pareja que la única manera de salir bien librados es permaneciendo juntos, como equipo. Es probable que el juego ofrezca cambiar entre personajes en tiempo real, al igual que ocurría en Grand Theft Auto 5.

Rockstar Games no ha revelado ningún detalle. La publicación del tráiler se dio luego de una filtración en Twitter que arruinó el plan original de Take-Two. Sumado a eso, los desarrolladores tuvieron que lidiar con un segundo leak ocurrido el fin de semana en donde se decía que Vice City será casi el doble de grande que GTA 5.

Por ahora no queda más que esperar a la confirmación oficial de Rockstar Games y Take Two. Si todo sale bien, GTA 6 se lanzará en 2025 en consolas PlayStation y Xbox. El primer tráiler no menciona las plataformas, pero a juzgar por la fecha podríamos asegurar que será PS5 y Xbox Series X|S. Una versión para PC también llegaría en algún momento, aunque se desconoce si ocurrirá de manera simultánea o un año después.

