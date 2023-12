Hay muchos términos o expresiones en internet que permiten describir situaciones concretas, como Stalker, para referirse a aquellos que practican ciberacoso y que también se utiliza para nombrar a alguien que cotillea mucho a otras personas en redes sociales. Una muy utilizada en este ámbito es Oversharing, que es algo que, incluso inconscientemente, muchas personas realizan. Pero, ¿qué significa exactamente?

Oversharing proviene de las palabras en inglés over (sobre) y sharing (compartir), por lo que en español se traduce como “sobre compartir” o “compartir demasiado”. Hace referencia al hecho de compartir todo sobre nuestra vida en internet. Sobre todo, en redes sociales, tales como Twitter, Instagram, Facebook, etc. Tiene que ver, además, con la necesidad de hacer ver a nuestros seguidores que no somos personas aburridas.

El hecho de realizar Oversharing puede ser perjudicial al hacer saber a personas que no son de nuestro entorno familiar o amigos, dónde hemos estado, qué hemos hecho durante el día o, incluso, cuál es nuestra ubicación actual. Supone, por tanto, un problema de privacidad y seguridad, sobre todo si la cuenta con la que compartimos está disponible públicamente, y no es privada.

Qué puede considerarse Oversharing y cómo evitarlo

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Si bien Oversharing es la práctica de compartir de forma excesiva en internet, hay algunos casos habituales que pueden considerarse como tal. Por ejemplo, publicar tweets constantemente con lo que estamos haciendo, dónde estamos o mostrar una opinión personal excesiva sobre política o cualquier otro asunto, se considera Oversharing. También publicar historias en Instagram constantemente sobre lo que estamos haciendo, qué restaurante estamos visitando, el lugar donde estamos, etc.

También podríamos considerar Oversharing el hecho de publicar información personal con gente que no forma parte de nuestro entorno, aunque no sea a gran escala. Por ejemplo, añadir a personas desconocidas BeReal y posteriormente publicar uno, en el que se muestra tanto la ubicación exacta o, incluso, la canción que estamos escuchando, también podría tratarse de Oversharing

Ahora bien, ¿cómo podemos evitar el Oversharing? Lo más recomendable es pensar dos veces lo que vayamos a publicar. Si, por ejemplo, quieres publicar un tweet y en este revelas demasiados detalles personales, léelo de nuevo y borra fragmentos en los que compartes tu ubicación o algo demasiado privado.

También puedes evitar el Oversharing compartiendo información con solo aquellos contactos de mayor confianza. En Instgaram, por ejemplo, puedes optar por publicar historias en la sección de ‘Mejores amigos’, o simplemente convertir la cuenta en privada y aceptar la solicitud únicamente a aquellos que conozcas.

