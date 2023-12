Hoy es el último día para que Apple pueda evitar que la venta del Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 quede prohibida en Estados Unidos. Y la Casa Blanca es su último recurso, puesto que tal como confirma The Verge, la International Trade Commission (ITC) ha rechazado la moción de la compañía para suspender la prohibición.

Todo se remonta a hace unos días, puesto que Apple se ha visto obligada a retirar el Watch Series 9 y el Ultra 2 de las tiendas como consecuencia de a un fallo en el pasado mes de octubre de la ITC. El fallo era bastante claro: Apple había infringido las patentes del fabricante de material médico Masimo en los sensores de Oxígeno en Sangre que montan dichos dispositivos. Esto suponía un enorme problema para Apple: paralizar las ventas de dos de sus productos estrella en plena campaña navideña.

Con la esperanza de poner freno a esta decisión, Apple apeló la moción de la ITC en un intento de retrasar la decisión y salvar unos pocos días más la venta de sus dispositivos en Estados Unidos. Ahora, con la decisión de la ITC y si no interviene el Gobierno de los Estados Unidos, el último día para comprar el Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en las tiendas Apple será el 24 de diciembre.

Las tiendas de terceros podrán seguir vendiendo el Apple Watch

No obstante, los problemas de verdad vendrán más adelante, puesto que esta moción supone una prohibición total de la importación de ambos dispositivos, que entrará oficialmente en vigor el 26 de diciembre. La prohibición de venta está limitada solo a los Estados Unidos, y las tiendas de terceros, como Wallmart o Best Buy podrán seguir vendiendo ambos dispositivos hasta agotar existencias, por lo que no debería ser un problema hacerte con un Watch si vives en EE.UU. hasta dentro de algunas semanas.

A Apple le queda todavía una posibilidad de poner freno a la prohibición: que intervenga la Casa Blanca. No está claro que vaya a suceder, pero Joe Biden podría emitir una orden presidencia para vetar la decisión de la ITC. La otra posibilidad es que tanto Apple como Masimo lleguen a un acuerdo de licencia y cesión de patentes, por el cual Apple tendría que pagar a Masimo una cantidad por cada Watch vendido afectado por el fallo de la ITC, por ejemplo, pero parece que no hay negociaciones entre ambas compañías.

Sea como sea, quedan la cuenta atrás está en marcha.

