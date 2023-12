Lee Sun-kyun, uno de los protagonistas de la aclamada película surcoreana Parásitos, ha sido hallado muerto. El actor de 48 años fue encontrado sin vida en su coche este miércoles, confirmó la agencia de noticias Yonhap. Los primeros indicios hablan de un aparente suicidio.

Según se informó, las autoridades se encontraban en la búsqueda de Lee Sun-kyun luego de que su familia denunciara ante la policía que había abandonado su casa a primera hora de la mañana, dejando una aparente carta de despedida.

A las 10:30 de la mañana de hoy, hora local, la policía surcoreana halló a una persona sin vida dentro de un coche aparcado en inmediaciones de un parque del centro de Seúl. Poco después, se confirmó que el cuerpo correspondía al de Lee Sun-kyun, uno de los actores más populares de su país.

La estrella de Parásitos estaba transitando un momento de gran exposición pública en Corea del Sur, pero no por su carrera artística. Lee Sun-kyun se encontraba bajo investigación bajo la acusación de haber consumido marihuana y otras drogas que se encuentran prohibidas en la nación asiática.

Si bien el motivo de su deceso todavía no se oficializó, junto al susodicho se halló una briqueta de carbón. La hipótesis más fuerte indica que el aparente suicidio del actor se produjo debido a la inhalación de monóxido de carbono. Como se lo declaró muerto en el lugar, no se trasladó el cuerpo a un hospital. Aún se desconoce si se le practicará una autopsia para definir si, en efecto, ese fue el motivo de su fallecimiento.

Lee Sun-kyun, un actor que ganó renombre mundial gracias a Parásitos

Parásitos, la película que convirtió a Lee Sun-kyun en estrella mundial.

Lee Sun-kyun se convirtió en uno de los actores coreanos de mayor renombre mundial gracias a su participación en Parásitos. La aclamada propuesta de Bong Joon Ho, que se llevó cuatro premios Oscar en 2020, incluyendo los de mejor película, mejor director y mejor película internacional, catapultó su carrera.

Sin embargo, este año el intérprete se vio envuelto en una muy comentada polémica en Corea del Sur. Las autoridades lo investigaban bajo la sospecha de haber consumido drogas en varias oportunidades durante sus visitas al apartamento de una mujer que trabajaba en un bar del distrito Gangnam.

De acuerdo con Yonhap, Lee Sun-kyun negó haber consumido estupefacientes por decisión propia y denunció ser víctima de un engaño. El actor se sometió a testeos antidrogas que arrojaron resultados negativos y hasta solicitó una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia. Así mismo, la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon lo interrogó en varias oportunidades.

Información adicional que publica Variety indica que otras siete personas estaban bajo la lupa de las autoridades dentro de la misma investigación por consumo de drogas. El actor de Parásitos afirmaba ser víctima de una operación de chantaje y extorsión que ya le había costado cientos de miles de dólares.

Tras anunciarse en octubre las pericias policiales en su contra, Lee Sun-kyun renunció a su papel en la serie No Way Out, que recién comenzaba su producción. Las autoridades de Corea del Sur le aplicaron una restricción para que no pudiera abandonar el país durante el transcurso de la investigación.

Lee Sun-kyun estaba casado desde 2009 con la actriz Jeon Hye-jin, con quien tenía dos hijos de 12 y 14 años, respectivamente.

