A Sony se le podrá criticar mucho por su constante apuesta por las remasterizaciones, pero no se puede negar que, en la gran mayoría de los casos, les ha ido muy bien en la parte económica. Para continuar esa tendencia, en PlayStation se estarían planteando lanzar la remasterización de una saga que marcó a millones de jugadores hace muchos años. Nos referimos, desde luego, a la trilogía original de God of War.

Hoy en día, cuando hablamos de God of War, nos vienen a la mente los trabajos más recientes de Sony Santa Monica. Las aventuras del Kratos nórdico junto a su hijo Atreus han sido tan sobresalientes que la trilogía original quedó en un segundo plano. No obstante, en Sony no quieren que quede en el olvido y podrían traerla de vuelta como una remasterización.

Durante el podcast XboxEra, el colaborador Nick Baker mencionó que, con base en la información de una fuente, la remasterización de la trilogía original de God of War podría ser una realidad. El susodicho, no obstante, dijo que no contaba con información certera sobre su presentación o lanzamiento. Podría llegar el próximo año o hacerse esperar hasta 2025.

Otro punto clave que se desconoce es: ¿hasta qué punto sería la mejora audiovisual de los primeros God of War remasterizados? Aquí conviene recordar que, durante 2012, Sony lanzó God of War III Remastered. Fue la primera vez que los jugadores pudieron disfrutar de la conclusión a la historia griega de Kratos en la PS4. Sin embargo, tanto God of War I como ‌God of War II no recibieron el mismo tratamiento.

Cuando God of War volvió a atraer los reflectores de la industria gracias al título de 2018, que incluso se consagró como el "Mejor juego del año" en diversas premiaciones, muchos jugadores comenzaron a soñar con una remasterización de la trilogía original. ¿Por qué? Porque no todos pudieron disfrutarlos en la PS2 y, sabiendo que mantienen una conexión importante con la saga nórdica, querían jugar la aventura completa.

Evidentemente, también está ese componente de nostalgia que atraería a los fans más veteranos. Aquellos que vivieron el lanzamiento de cada entrega con gran júbilo.

Por supuesto, lo mejor es tomar esta información con tranquilidad y esperar a un anuncio oficial por parte de Sony. Intuimos que volverán celebrar un evento enfocado en sus próximos lanzamientos en algún punto de 2024. Justamente uno de los aspectos que más se le criticó a la compañía durante el presente año fue la falta de información sobre futuros exclusivos. La verdad es que sabemos muy poco sobre el trabajo actual de los equipos de PlayStation Studios…

