2023 nos dejó múltiples juegazos, pero también otros que decepcionaron sobremanera. No obstante, lo sucedido con The Day Before es un caso aparte que va más allá de un simple fracaso. Tiene toda la pinta de que Fntastic, el estudio responsable de su desarrollo, planeó una estafa que al final no resultó como esperaban.

Apenas dos meses después de que The Day Before viera la luz en una etapa de acceso anticipado, Fntastic ha detenido toda operación y ha cerrado sus puertas. Por lo tanto, los servidores del juego igualmente dejarán de funcionar a partir del 22 de enero de 2024.

"Lamentamos informarte que la compañía de desarrollo Fntastic ha cesado oficialmente sus operaciones y, como resultado, The Day Before será retirado [de Steam] y los servidores se apagarán el 22 de enero. Fntastic.

¿Y qué pasará con todos aquellos jugadores que pagaron por The Day Before? Aparentemente, no habrá problemas con los reembolsos. Mytona, empresa que apoyó financieramente a Fntastic, trabaja de cerca con Steam para coordinar la devolución del dinero a los usuarios que todavía no lo reciben.

"Como se comunicó anteriormente, Mytona, como inversor, ha estado trabajando en colaboración con Steam para facilitar los reembolsos a todos los compradores del juego. Para los jugadores a quienes aún no se les haya reembolsado su compra, Steam está reembolsando de manera proactiva a todos los usuarios restantes." Fntastic.

El comunicado de los desarrolladores culmina con un agradecimiento especial a los jugadores que los estuvieron apoyando antes de lanzar semejante esperpento. Añaden que, ante las circunstancias actuales, les ha sido imposible continuar mejorando The Day Before. "Extendemos nuestro agradecimiento por el apoyo de la comunidad durante toda la vida del proyecto. Desafortunadamente, sin un equipo de desarrollo, no tuvimos otra opción que cerrar oficialmente".

The Day Before, ¿un intento de scam?

Si bien esta no es la primera vez —ni la última— que vemos un caso similar en la industria de los videojuegos, lo de The Day Before alcanzó un mayor nivel de exposición porque era un juego ampliamente esperado. Los primeros avances tenían muy buena pinta tanto a nivel visual como en su apartado jugable. Prometía ser un MMO ambientado en un mundo postapocalíptico con zombis. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, fue evidente que algo no estaba bien en su desarrollo.

Se retrasó en innumerables ocasiones y en algún momento Fntastic parecía haber interrumpido su comunicación. Finalmente, el 28 de noviembre, la compañía reveló una fecha de lanzamiento, dejando claro que era una versión aun sin terminar. Tristemente, el 7 de diciembre quedó todo al descubierto. The Day Before era un completo desastre.

Parecía un simple recorrido virtual por un mapa vacío, y con una enorme cantidad de fallos técnicos que lo hacían prácticamente injugable. En cuestión de minutos, la comunidad lo destrozó en las reseñas de Steam, mientras que la sección de comentarios se infestó de personas exigiendo su reembolso.

Cinco días después, el 12 de diciembre, en Fntastic reconocieron el lamentable estado de The Day Before. Peor aún, dijeron que no podían continuar desarrollándolo porque se quedaron sin fondos. El título, por supuesto, fue retirado de Steam.

"Invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The Day Before, que fue nuestro primer gran juego. Realmente queríamos lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego, pero desafortunadamente, no lo logramos. No tenemos los fondos para continuar el trabajo"

Sin duda, estamos ante uno de los mayores escándalos de la industria de los videojuegos en los últimos años. Será interesante ver si se iniciará algún proceso de investigación contra Fntastic y Mytona, ya que esta situación huele a intento de estafa por doquier.

