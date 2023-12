Hace un par de semanas, los Game Awards se encargaron de reconocer y celebrar los mejores videojuegos del año. Y si bien tuvimos un 2023 inolvidable en cuanto a experiencias de notable calidad en todas las plataformas, también hubo títulos que dieron mucho de qué hablar por un motivo totalmente contrario. Es decir, por lo malos que son. Gracias a la siempre polémica Metacritic, ya tenemos el listado de los peores juegos de 2023.

Como seguramente sabes, Metacritic es una plataforma que recopila las calificaciones de la prensa especializada. También de la opinión pública, si bien la ausencia de un control adecuado en su sistema ha provocado que muchos juegos reciban notas injustas —review bombing—.

No obstante, cuando hablamos de los peores juegos de 2023, existe un consenso general que apenas deja lugar al debate. Así como pudimos disfrutar de auténticos juegazos a lo largo del año, también hay propuestas catastróficas que pusieron contra las cuerdas a sus creadores. Además, claro, causaron dolores de cabeza a aquellos que se atrevieron a jugarlos.

El ranking de Metacritic de los peores juegos de 2023 está basado, desde luego, en las calificaciones promedio más bajas. Los repasamos a continuación.

10. Gargoyles Remastered

La serie animada Gargoyles (Gárgolas en Hispanoamérica) marcó a varias generaciones en la década de los noventa. Su popularidad propició que Disney Software desarrollara un juego que vio la luz durante 1995 en la SEGA Genesis. Casi tres décadas después, llegó una "remasterización" que resultó ser un auténtico fiasco. Buena parte de las críticas se centraron en que apenas recibió mejoras que justificaran su precio. Tiene un promedio de 49 en Metacritic.

9. Loop8: Summer of Gods

Loop8: Summer of Gods es un JRPG que ya lo tenía difícil desde el inicio porque pertenece a un género de nicho. La prensa lo hizo trizas porque su sistema de combate por turnos, una pieza fundamental en este tipo de juegos, tiene múltiples errores de diseño. Además, su historia nunca termina de despegar. Promedia 49 en Metacritic.

8. Gangs of Sherwood

Combinar el bosque de Sherwood con elementos steampunk en un juego de acción parecía ser una buena idea, al menos al principio. No obstante, el resultado final dejó mucho que desear. La dificultad de Gangs of Sherwood, demasiado fácil para muchos, sentenció su destino. Tiene 48 en Metacritic.

7. Hellboy: Web of Wyrd

Cuando ‌Hellboy: Web of Wyrd fue anunciado, se generaron expectativas altas a su alrededor. Sobre todo, claro, por estar basado en uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos. Tristemente, el juego fracasó por ser una propuesta repetitiva a nivel jugable y porque su dificultad no representa ningún reto. Se quedó con un lamentable 47 en Metacritic.

6. Crime Boss: Rockay City

A pesar de que contó con la participación de actores de la talla de Danny Trejo, Michael Madsen, Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Glover y Michael Rooker, Crime Boss: Rockay City pasó totalmente desapercibido por ser una experiencia sumamente aburrida. Promedia 43 en Metacritic.

5. Testament: The Order of High-Human

Tan malo es Testament: The Order of High-Human que en IGN recomendaron evitarlo a toda costa. Su mayor pecado fue querer incluir muchas ideas jugables, pero al final todo queda a medias. En Metacritic tiene una calificación promedio de 41.

4. Quantum Error

Llegamos a una de las mayores decepciones del año. Quantum Error tenía buena pinta en sus avances, y una vez que estuvo disponible, la prensa y jugadores no lo perdonaron. Sus desarrolladores tuvieron demasiada ambición y su ajustado presupuesto, evidentemente, no les permitió plasmar lo que pretendía. Tiene 40 en Metacritic.

3. Greyhill Incident

Refugium Games quería aprovechar la reciente popularidad en torno a los juegos de terror —y alienígenas—. Greyhill Incident, que está enfocado en la experiencia narrativa, tiene actuaciones bastante decepcionantes que lo perjudican sobremanera. Promedia 38 en Metacritic.

2. Flashback 2

La franquicia ganó un buen número de fans cuando el primer juego se lanzó en el lejano 1992. Su secuela directa —por numeración—, por desgracia, arrastra muchos errores técnicos que arruinan la experiencia. Tiene una nota promedio de 38 en Metacritic.

1. The Lord of the Rings: Gollum

Cuando hablamos de El Señor de los Anillos en los videojuegos, solemos recordar experiencias muy gratas, incluso en la época moderna. Sin embargo, no hay duda alguna de que The Lord of the Rings: Gollum lidera ranking de los peores juegos de 2023. En su lanzamiento, tenía tantos bugs que era injugable. Fue bastante evidente que sus desarrolladores entregaron un título sin terminar. Tiene 35 en Metacritic, la calificación más baja del año.

