Una de las principales novedades de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max es el nuevo botón de acción que la compañía de Cupertino incluyó por primera vez en el Apple Watch Ultra. Este, en concreto, permite establecer, tal y como su nombre indica, una acción del sistema con el objetivo de que el usuario pueda acceder a ella rápidamente. Pero, lamentablemente, solo es una característica exclusiva de los modelos. Al menos, hasta ahora. Según Macrumors, esta característica también podría llegar a todos los iPhone 16.

El citado portal afirma que ha accedido a documentación interna que revela que la compañía está trabajando en implementar este botón de acción en los modelos base de los iPhone 16, y no solo en las variantes Pro. Es decir, la versión normal y el modelo Plus también lo incluirán. Por el momento, Apple trabaja en esta función bajo el nombre interno Atlas, y al parecer los primeros prototipos del diseño de estos dispositivos ya cuentan este botón que, recordemos, sustituirán a la tecla de silencio que hasta ahora la firma incluía en sus iPhone.

Macrumors, además, afirma que la compañía está trabajando en nuevos diseños para este botón de acción que llegará a los iPhone 16, incluyendo uno de mayor tamaño respecto al de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Esto evitaría que el usuario se confundiese a la hora de pulsar el botón de subir volumen, pues actualmente tienen las mismas dimensiones.

Y no solo en el iPhone 16. El botón de acción también podría estar presente en el iPhone SE de cuarta generación que la compañía está desarrollando. Este modelo, eso sí, no llegaría hasta 2025. Debemos tener en cuenta, eso sí, que se tratan de prototipos y planes iniciales, y que esto podría cambiar en los próximos meses. No obstante, tiene sentido que Apple decida hacer este cambio en los modelos base del iPhone 16.

¿Para qué sirve el botón de acción que llegará en los iPhone 16?

El botón de acción que también llegará a los iPhone 16, reiteramos, permite establecer un acceso directo a algunas de las funciones del sistema. De este modo, el usuario solo tendrá que mantener pulsado en la tecla, ubicada en el lateral del iPhone para, por ejemplo, abrir la cámara o un atajo. Hay, eso sí, muchas más acciones.

Modo silencioso : para cambiar entre el modo silencio o de volumen, como si de la antigua tecla de silencio se tratase.

: para cambiar entre el modo silencio o de volumen, como si de la antigua tecla de silencio se tratase. Linterna : para encender o apagar la linterna.

: para encender o apagar la linterna. Cámara : para acceder a la cámara.

: para acceder a la cámara. Atajos : permite abrir un atajo que hayamos guardado en la app atajos; por ejemplo, abrir una app específica, enviar un mensaje, etc.

: permite abrir un atajo que hayamos guardado en la app atajos; por ejemplo, abrir una app específica, enviar un mensaje, etc. Nota de voz : para iniciar o detener la grabación de una nota de voz.

: para iniciar o detener la grabación de una nota de voz. Modo de Enfoque: permite activar o desactivar un modo de enfoque específico.

permite activar o desactivar un modo de enfoque específico. Funciones de accesibilidad : permite activar o desactivar alguna de las diferentes funciones de accesibilidad.

: permite activar o desactivar alguna de las diferentes funciones de accesibilidad. Lupa : para usar la cámara del iPhone como lupa.

: para usar la cámara del iPhone como lupa. Traducir (próximamente en iOS 17.2): permite traducir para hablar rápidamente en dos idiomas.

Lamentablemente, y al menos por el momento, Apple solo permite activar una acción con un toque prolongado en el botón. Tendremos que esperar para ver si con los iPhone 16 la compañía se deshace de esta limitación.

