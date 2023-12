Los rumores del iPhone 16 empezaron a llegar incluso antes del lanzamiento del los iPhone 15. Aunque se conocen pocos detalles, uno de los primeros rumores giró en torno a la llegada de un nuevo botón para los iPhone 16, el botón captura, similar al botón de acción que han estrenado los 15 Pro de este año.

Ahora conocemos más detalles sobre las acciones que permitiría llevar a cabo ese botón, y lo cierto es que son muy interesantes para los usuarios de la cámara del iPhone. Según Mark Gurman, el botón permitirá un acceso directo a la función de cámara, como su propio nombre indica. No está claro si se podrá personalizar como el botón actual de los 15 Pro, puesto que es poco probable limitar el botón solo a una acción concreta.

Gurman apunta que el botón permitirá grabar vídeo de forma directa, sin especificar si se abre la puerta a incluir otras funciones de cámara o un acceso directo a los diferentes modos de la misma. Lo que sí parece estar confirmado, al menos con los prototipos iniciales, es que el nuevo botón no sustituirá a botón acción de los iPhone 15 Pro actuales, puesto que está situado en otra zona diferente del iPhone.

El botón captura llegaría a todos los modelos del iPhone 16‌

Jose Antonio Ponton, @japonton en Twitter

¿Dónde? Según los primeros prototipos filtrados del iPhone 16, el botón de captura estará ubicado en la parte inferior derecha del ‌iPhone 16‌. Básicamente, vendría a reemplazar a la antena mmWave en los modelos de iPhone de EE. UU., ya que en los nuevos iPhone la antena se reubicará en el lado izquierdo del dispositivo, debajo de los botones de volumen y del actual botón de Acción.

Para los modelos vendidos fuera de EE. UU. esto no sería un problema, puesto que dichos terminales no tienen antena mmWave que deba reubicarse para acomodar el botón de captura. De hecho, los terminales no estadounidenses actuales llevan la bandeja de la SIM en la posición en la que se reubicaría la antena, puesto que estos no necesitan bandeja para tarjetas.

No obstante, tampoco se necesitaría mucho espacio. Los rumores apuntan a que el nuevo de captura del iPhone 16 sería capacitivo con retroalimentación háptica en lugar de un botón mecánico, y se espera que incluya un sensor de fuerza que pueda reconocer la presión. De ahí, precisamente, la posibilidad de usarlos para varias funciones de la cámara a la vez. Los diferentes niveles de presión también podrían abrir la cámara en un modo u otro, pero como decíamos al principio, este extremo no está confirmado.

Esta vez, y a diferencia del botón del iPhone 15 Pro, el botón de captura llegará a los cuatro modelos de ‌iPhone 16‌. Además, todo parece indicar que es parte de la estrategia de Apple con el video espacial de las Vision Pro, que pueden reproducir videos espaciales en 3D que se pueden grabar con el ‌iPhone‌, aunque a día de hoy solo con los Pro.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente