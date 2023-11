Microsoft llevará la inteligencia artificial de Copilot a Windows 10. La tecnológica anunció que lanzará una vista previa del asistente en algunos países, con la idea de ampliarla a otras regiones más adelante. La compañía declaró que ha replanteado la estrategia de Windows tras ser testigo del avance que ha tenido la IA.

Copilot para Windows 10 tendrá un funcionamiento similar a la versión de Windows 11. La barra de herramientas añadirá un botón para invocar al asistente, el cual se desplegará al costado derecho (como el Centro de Notificaciones). Microsoft confirmó que Copilot no se superpondrá con el contenido del escritorio ni bloqueará las ventanas de las aplicaciones abiertas.

Para acceder a él deberás ser parte del programa Windows Insider y tener instalada la actualización 22H2. Posteriormente, descarga el parche de noviembre (KB5032278) y activa la opción Obtener actualizaciones de Windows tan pronto como estén disponibles para el dispositivo desde Configuración → Actualización. Microsoft confirmó que Copilot llegará en los próximos meses a Windows 10 Home y Windows 10 Pro.

Los requisitos mínimos de hardware para ejecutarlo son 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica que soporte resolución HD (720p) o superior. La tecnológica advirtió que si Copilot entra en conflicto con alguna aplicación que tengas instalada, aplicarán un bloqueo de seguridad y no ofrecerán la versión previa del asistente hasta que se resuelva el problema.

Copilot para Windows 10 no tiene fecha de lanzamiento definitiva. Microsoft dijo que se trata de un lanzamiento gradual mediante implementación controlada de funciones (CFR) que llegará en los próximos meses. El asistente no estará disponible en un inicio para las versiones Enterprise y Educación, así como para los ordenadores que tiene políticas de actualización activadas.

¿Por qué Windows 10 recibirá a Copilot?

La decisión de ofrecer Copilot en Windows 10 sorprende a muchos, ya que ocurre a menos de dos años de que finalice el soporte para esta versión del sistema operativo. De acuerdo con una entrada en la web de ayuda, Microsoft declaró que quieren ofrecer las ventajas de la inteligencia artificial a más personas.

“Durante el año pasado, el rápido ritmo de la innovación en IA ha remodelado el panorama tecnológico y estamos reevaluando todos nuestros productos a través de esa lente, incluido Windows”, mencionó la empresa. “Creemos que esta nueva era de la IA aumenta aún más el valor y la importancia de la PC, con Copilot en Windows en el centro.”

Aunque Microsoft cambió su enfoque hacia Windows 10, dejó claro que la fecha para finalizar el ciclo de vida se mantiene sin cambios. Los usuarios tendrán dos años más para sacarle jugo a Copilot antes de que llegue el triste final, programado para el 14 de octubre de 2025.

Hace unas semanas, una organización sin fines de lucro hizo un llamado a Microsoft para extender el tiempo de soporte para Windows 10. La petición urge a la empresa a no dejar a la deriva cientos de millones de ordenadores que no pueden actualizarse a Windows 11. La adopción a la versión más reciente del sistema operativo no ha sido la esperada y prueba de ello es que Windows 10 se mantiene a la cabeza, con un 71,6 % de la cuota de mercado.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente