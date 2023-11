Para iniciar sesión en WhatsApp, es necesario introducir un código de seis dígitos que los usuarios reciben mediante SMS al móvil que se ha usado para registrarse. Es una forma de garantizar la privacidad de la cuenta. En algunas ocasiones, sin embargo, este método puede resultar poco útil. Sobre todo, cuando el terminal no tiene cobertura, lo que impide recibir el mensaje. La app de mensajería, por suerte, ha encontrado una solución que hace que, además, se desligue cada vez del móvil.

A partir de ahora, tal y como detalla Wabetainfo, WhatApp para iOS permite recibir el código de autentificación de seis dígitos a través de correo electrónico, y no solo por SMS. Esto, en concreto, ofrece al usuario la posibilidad de iniciar sesión en WhatsApp si, por ejemplo, su dispositivo solo tiene conexión a internet. Y no solo eso, también es una opción ideal para, por ejemplo, iniciar sesión en la cuenta desde otro dispositivo que no está asociado a nuestro número de teléfono.

Para ello, eso sí, primero será necesario asociar una dirección de correo electrónico a la cuenta. Los usuarios podrán hacerlo desde Ajustes > Cuenta > Dirección de correo electrónico. Una vez establecida, la próxima vez que una persona inicie sesión en WhatsApp, podrá seleccionar si recibir el código a través de SMS o, en cambio, en su bandeja de entrada.

La función, eso sí, se está implementando de forma escalonada a los usuarios de WhatsApp para iOS, por lo que podría tardar unos días en llegar a tu cuenta. Por el momento, además, no está disponible para la versión de Android.

Estas otras novedades también llegarán pronto a WhatsApp

WhatsApp, en paralelo, está añadiendo la posibilidad de conversar con un chatbot impulsado por IA a través de la propia app. La función está presente a través de un botón que aparece justo en la parte superior del icono para iniciar un nuevo chat. El chatbot impulsado por IA de WhatsApp, que sirve como alternativa a ChatGPT, eso sí, solo está disponible para un pequeño número de usuarios que cuentan con la beta de la app.

La app de mensajería propiedad de Meta también está trabajando en una función para incluir nombres de usuario como una medida de privacidad más. De este modo, si una persona quiere conversar con otra a través de WhatsApp y no quiere facilitarle su número de teléfono, solo deberá compartir el nombre de usuario que ha seleccionado.

